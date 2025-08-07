La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó a Israel con una respuesta contundente en caso de un nuevo ataque

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este miércoles a Estados Unidos e Israel de que habrá una “respuesta decisiva y contundente” por parte de Teherán en caso de un nuevo ataque tras el conflicto de junio que dejó más de 1.000 muertos en Irán y cerca de una treintena en territorio israelí.

“Cualquier amenaza a la seguridad e integridad territorial del país será respondida con una severidad que supera la imaginación de los enemigos”, subrayó en un comunicado, agregando que la respuesta será “mucho más dura” que la que dio Teherán en la guerra de 12 días que estalló el pasado mes de junio.

En este sentido, reiteró que Teherán “siempre está listo” ante “cualquier amenaza o agresión” por parte de Estados Unidos o su aliado “sionista” y afirmó que “los enemigos fracasaron en lograr sus malvados objetivos de destruir” a Irán, según informó la agencia de noticias Tasnim.

El conflicto estalló el 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra el país persa—que respondió disparando misiles y drones contra territorio israelí—, a la que se sumó el 22 de junio Estados Unidos con una serie de bombardeos contra tres instalaciones nucleares de Irán, si bien desde el 24 de junio hay un alto el fuego en vigor.

Por otra parte, las autoridades iraníes anunciaron en la mañana de este miércoles que ejecutaron a un ciudadano acusado de espiar y cooperar con los servicios secretos israelíes, el Mossad, incluyendo varios encuentros con agentes en la capital austríaca, Viena.

El Centro de Medios Judiciales de Irán informó a las agencias de noticias IRNA y Tasnim de que el hombre, identificado como Ruzbeh Wadi, fue ahorcado tras ser declarado culpable de los delitos de espionaje y colaboración con Israel.

Según informó el organismo, el hombre fue arrestado en el aeropuerto de Teherán, a su regreso de un viaje en la capital austríaca, Viena, donde se habría reunido con agentes israelíes hasta en cinco ocasiones, si bien no ha especificado cuándo tuvieron lugar estos eventos.

Las autoridades iraníes señalaron que Wadi envió al Mossad información “importante y clasificada” a la que tenía acceso puesto que formaba parte de “organizaciones más importantes y sensibles del país”, informó sin aportar más detalles.

Nuevo Consejo de Defensa Nacional

El domingo, las autoridades iraníes anunciaron la aprobación de su nuevo Consejo de Defensa Nacional, una estructura de seguridad que representa el comienzo de una nueva estrategia a raíz del reciente conflicto contra Israel.

Este consejo tendrá como primeras misiones “revisar los planes de defensa” nacional y “mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas” de Irán a través de un “proceso de centralización”.

El consejo estará dirigido por el presidente de Irán, Masud Pesezhkian, secundado por los jefes y comandantes de las Fuerzas Armadas, así como por los responsables de ministerios relacionados con las funciones de seguridad del país.

También participarán en él los máximos responsables de los poderes judicial y legislativo, de acuerdo a la agencia Nour, vinculada precisamente al aparato de seguridad iraní.

La agencia semioficial de noticias iraní Fars ya avanzó el pasado viernes que el nuevo consejo representaría la piedra de toque para una serie de “amplios cambios estructurales” en el aparato de seguridad iraní