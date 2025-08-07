Alta siniestralidad vial marca a Potosí: 200 sucesos en 7 meses

La siniestralidad sigue marcando la agenda trágica del Departamento de Potosí. Entre enero y julio de 2025 se han registrado casi 200 accidentes de tránsito, muchos de ellos con consecuencias fatales, según datos oficiales de la aseguradora estatal UniVida.

El responsable regional de la empresa, Claudio Pérez, informó que esos hechos dejaron más de 500 personas afectadas, entre heridos y fallecidos, generando una erogación superior a los 2,6 millones de Bolivianos por concepto de coberturas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

“Los siniestros atendidos incluyen vuelcos, atropellos, encunetamientos, embarrancamientos, caídas de pasajeros y colisiones múltiples”, detalló Pérez.

El panorama es aún más alarmante si se compara con la gestión 2024, cuando en todo el año se registraron 356 siniestros y se desembolsó 3,7 millones de Bolivianos. Solo en los primeros siete meses de 2025, el número de accidentes ya representa más de la mitad del total anual de la anterior gestión, y con cinco meses aún por contabilizar, todo apunta a que se superará ampliamente la cifra económica y la afectación humana del pasado año.1