Más de cien unidades educativas le rinden su homenaje a Bolivia

Los escolares participarán de los desfiles portando la tricolor nacional.

El homenaje escolar de unidades educativas diurnas y nocturnas estará protagonizado este 5 de agosto por más de un centenar de unidades educativas que participaran llevando los colores rojo, amarillo y verde en la ciudad de Potosí.

De acuerdo con el rol de ingreso de las unidades educativas elaborado por la Dirección Distrital de Educación de Potosí, el desfile diurno tendrá a 68 unidades educativas fiscales, privadas y de convenio de la ciudad de Potosí y de distritos fuera de la ciudad que llegarán a rendir su homenaje al Bicentenario de Bolivia.

Se desarrollará el día martes 5 de agosto. A las 09:00 comenzará el acto protocolar, previa concentración a horas 08:00 en el Campo Marte

Los participantes son los estudiantes del sexto de secundaria junto al director o directora de la unidad educativa, personal docente y administrativo solo en su cargo principal, de manera obligatoria.

Se ha establecido que el ingreso será por la puerta de la avenida Litoral.

Una vez concluido el acto escolar, el desfile tendrá el siguiente recorrido: avenida Cívica, calles Oruro, Bolívar, Quijarro hasta llegar a la Plaza 10 de Noviembre y terminar en la calle Linares.

Por la tarde, el desfile nocturno tendrá la participación de 36 unidades educativas.

El desfile comenzará a las 18:00, y la concentración en el Campo Marte será desde las 17.00.

El recorrido de este desfile será por la avenida Cívica, calles Oruro, Bolívar, La Paz, Hoyos hasta llegar a la Plaza 10 de Noviembre y tendrá como punto de desconcentración la calle Linares.