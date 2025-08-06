La Cruz Roja advirtió que el riesgo de las armas nucleares persiste 80 años después de Hiroshima

El riesgo de que las armas nucleares vuelvan a utilizarse persiste ocho décadas después de los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945, destacó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un comunicado para recordar esta efeméride.

“Ochenta años después de que el mundo presenciara la horrible tragedia causada por las armas nucleares, debemos preguntarnos si estamos haciendo lo suficiente para garantizar que lo ocurrido no caiga en el olvido”, señalaron en un comunicado conjunto la presidenta del CICR, Mirjana Spoljaric, y su homólogo de la Cruz Roja Japonesa, Atsushi Seike.

Ambos enfatizaron que el riesgo de un uso intencional o accidental de armas nucleares sigue siendo “terriblemente real”, y agravado por la existencia de bombas hasta 3.000 veces más potentes que las lanzadas sobre las ciudades niponas en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial.

Spoljaric y Seike subrayaron que cualquier uso de armas nucleares en la actualidad “sería un fracaso catastrófico para la humanidad” y ninguna respuesta humanitaria sería suficiente para abordar el sufrimiento causado.

“Sin embargo, en lugar de avanzar hacia el desarme nuclear, observamos un creciente énfasis en las armas atómicas en las doctrinas militares, junto con la renovación y expansión de los arsenales nucleares”, lamentó la centenaria organización, que celebró no obstante el aumento de Estados parte del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares (73).

“La experiencia de Hiroshima y Nagasaki hace 80 años debería ser prueba suficiente de que las armas nucleares son demasiado peligrosas para que el mundo las conserve”, concluyeron los responsables de Cruz Roja.

El 80 aniversario del bombardeo atómico resulta especialmente relevante este año, ya que es el primero en el que el número total de supervivientes de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki reconocidos oficialmente ha descendido por debajo de los 100.000 por primera vez desde que comenzó el sistema de certificación en 1957.

Según el ministerio, la prefectura de Hiroshima cuenta con el mayor número de titulares de cartilla sanitaria de ‘hibakusha’, con 48.310, seguida de Nagasaki con 23.543 y Fukuoka con 3.957.

Estados Unidos lanzó el primer ataque nuclear sobre la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y, tres días después, lanzó una segunda bomba atómica sobre Nagasaki, lo que desembocó en la rendición de Japón el 15 de agosto y puso fin a la Segunda Guerra Mundial.

Se estima que unas 210.000 personas perdieron la vida en ambas ciudades debido al bombardeo, que también dejó 150.000 heridos y consecuencias humanitarias y ambientales.

“Nunca te rindas”

Como cada año, la ciudad firmará una declaración por la paz que será leída por su alcalde, Kazumi Matsui, de la que se conoce ya su estructura, y donde se repetirá la frase “never give up” (“nunca te rindas”), acuñada por el superviviente Sunao Tsuboi, fallecido en 2021 a los 96 años y que dedicó su vida a hacer campaña para la abolición de las armas nucleares.

La declaración hará hincapié en la importancia de transmitir el deseo de paz de los supervivientes de la bomba atómica, recurriendo también a los testimonios de otros ‘hibakusha’ -nombre que reciben los supervivientes- para reforzar su mensaje.