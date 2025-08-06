Gustavo Petro acusa a Perú de ‘copar’ territorio colombiano y de violar protocolo de Río de Janeiro: ¿por qué se da esta controversia?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encendió una nueva crisis diplomática con Perú a raíz de la disputa limítrofe en la región amazónica, específicamente sobre la soberanía de la isla Santa Rosa. El mandatario colombiano anunció que los actos de conmemoración del aniversario de la independencia de Colombia, el 7 de agosto, se realizarán este año en la ciudad de Leticia, capital del Amazonas colombiano, una decisión que justificó como respuesta a recientes acciones del gobierno peruano en el área fronteriza.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, Petro manifestó que la decisión surgió tras considerar que Perú habría vulnerado el Protocolo de Río de Janeiro —el tratado firmado en 1934 que fijó los límites amazónicos entre ambos países—. Según el mandatario, el gobierno peruano habría promulgado una ley para apropiarse de islas situadas al norte de la línea más profunda del río Amazonas, punto clave que define la frontera en esa región, y habría fijado la capital de un municipio en territorio que Petro sostiene pertenece a Colombia.

“La conmemoración de la Batalla de Boyacá, es la conmemoración de la independencia nacional, se traslada a Leticia, porque otra vez, el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Rio de Janeiro que le puso fin. El tratado de Rio de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia se resolverá entre las partes”, afirmó Petro.

El mandatario advirtió que la apropiación unilateral de estos terrenos por parte de Perú podría afectar la economía de Leticia, al limitar su acceso al río y sus principales canales navegables. “Han aparecido islas que están al norte de la actual línea más profunda, y el gobierno del Perú acaba de apropiárselas por ley y poner la capital de un municipio en un terreno que, por el tratado, debe pertenecer a Colombia. Esa acción unilateral y violatoria del tratado puede hacer desaparecer a Leticia como puerto amazónico quitándole su vida comercial”, declaró el presidente colombiano.

Petro detalló que la respuesta de su gobierno será canalizada a través de la vía diplomática, respetando los mecanismos institucionales previstos en el tratado internacional. Subrayó que Colombia priorizará el diálogo con Perú antes que cualquier otra medida.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en 2024, reafirmó la soberanía sobre la isla Santa Rosa, ubicada en Loreto, cerca de la triple frontera con Colombia y Brasil luego que el director de Soberanía Territorial de Colombia, Felipe Cadena Montenegro, señalara que la isla Santa Rosa “no pertenecía al Perú y que estaría ocupada irregularmente”, lo que fue categóricamente rechazado por Lima. El Congreso de la República de nuestro país se sumó al repudio oficial, calificando las afirmaciones como una “pretendida usurpación del territorio”.

Sobre el terreno, representantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permanecen en la isla como muestra de presencia estatal, poco después de un acto de izamiento de la bandera peruana. Residentes de la isla, que cuenta con cerca de 3 mil habitantes, denuncian abandono estatal y carecen de servicios básicos en salud y educación, dependiendo en emergencias de Leticia (Colombia) o Tabatinga (Brasil).

El Protocolo de Río de Janeiro, también conocido como Protocolo de Amistad y Cooperación entre Colombia y Perú, fue suscrito el 24 de mayo de 1934 para poner fin a la guerra limítrofe entre ambos países y cerrar una disputa histórica por la soberanía amazónica. El conflicto se fue gestando desde el siglo XIX, atravesando periodos de negociaciones fallidas, colonizaciones y enfrentamientos armados, como el de La Pedrera en 1911 y la toma de Leticia en 1932 por ciudadanos peruanos, lo que provocó la guerra colombo-peruana.

En 1922, los plenipotenciarios Fabio Lozano Torrijos por Colombia y Alberto Salomón Osorio por Perú habían firmado el Tratado Salomón-Lozano, ratificado en 1928, que estableció como línea fronteriza principal el río Putumayo y, en el tramo amazónico, una franja de soberanía colombiana conocida como el trapecio amazónico. El Protocolo de 1934 ratificó estos acuerdos, consolidando la frontera sobre bases jurídicas y diplomáticas. El tratado solo podrá modificarse por acuerdo mutuo o por decisión de un tribunal internacional, y sigue vigente en la actualidad como referencia fundamental para la relación bilateral y la estabilidad fronteriza amazónica.

El 8 de julio, durante una mesa técnica de seguridad en Leticia, Colombia, el diplomático colombiano cuestionó la pertenencia de la Isla Santa Rosa a Perú. (Saksay perú)

Tensas relaciones diplomáticas entre Perú y Colombia

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Perú vienen marcadas por roces desde la vacancia de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, proceso no reconocido por Gustavo Petro. No solo la disputa territorial tensa el clima: Perú retiró previamente a su embajador en Bogotá y calificó al presidente colombiano de “persona no grata”.