El cerco judicial contra Jair Bolsonaro: cronología de un proceso por intento de golpe de Estado

El ex presidente Jair Bolsonaro, quien gobernó Brasil entre 2019 y 2022, enfrenta actualmente el proceso judicial más grave desde que dejó el poder. La Corte Suprema lo acusa de encabezar una conspiración para impedir la investidura de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva, tras haber sido derrotado en las urnas. Este lunes, el Supremo Tribunal Federal (STF) decretó su prisión domiciliaria preventiva, al considerar que incumplió las medidas cautelares dictadas semanas antes en el contexto del juicio por tentativa de golpe de Estado.

El caso se basa en un conjunto de acusaciones que abarcan cinco delitos: tentativa de golpe, abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos. La Fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró un grupo político y militar que planeó anular las elecciones presidenciales de 2022 mediante el uso de medios ilegales, incluyendo la elaboración de decretos de excepción y la movilización de simpatizantes para presionar a las instituciones.

El proceso ha estado acompañado por una serie de medidas restrictivas, incluyendo la inhabilitación política del ex presidente por parte del Tribunal Superior Electoral, la prohibición de comunicarse con otros imputados y la imposición de una tobillera electrónica. Pese a ello, Bolsonaro apareció por videollamada en una manifestación el 3 de agosto, lo que motivó la decisión judicial de someterlo a arresto domiciliario.

Las investigaciones incluyen el testimonio de colaboradores cercanos, como su ex ayudante Mauro Cid, quien firmó un acuerdo de delación premiada. También abarcan registros en su residencia, acusaciones por falsificación de documentos oficiales, como su cartilla de vacunación, y el intento de vender joyas de alto valor en Estados Unidos, presuntamente recibidas como regalos institucionales.

El proceso judicial también ha tenido repercusiones internacionales. El presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles a productos brasileños y exigió públicamente el fin de lo que calificó como una “caza de brujas” contra Bolsonaro.

A continuación, se detalla la cronología de los principales hitos del cerco judicial contra el ex presidente de Brasil, desde su derrota electoral en 2022 hasta la imposición de la prisión domiciliaria en agosto de 2025.

30 de octubre: Jair Bolsonaro pierde la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante Luiz Inácio Lula da Silva por una diferencia de 1,8 puntos porcentuales. No reconoce formalmente su derrota.

30 de diciembre: abandona Brasil rumbo a Estados Unidos, un día antes de la toma de posesión de Lula. Su salida ocurre poco antes de los ataques a las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, ejecutados por simpatizantes radicales.

2023

10 de enero: la Policía Federal encuentra en la casa de un ex ministro de Bolsonaro un borrador de decreto para declarar el estado de Defensa y anular los resultados de las elecciones.

30 de marzo: Bolsonaro regresa a Brasil tras permanecer tres meses en Florida, donde se alojó en la casa de aliados.

3 de mayo: la Policía registra su residencia en una investigación por presunta falsificación de su cartilla de vacunación contra la COVID-19. Su ex ayudante Mauro Cid es arrestado.

30 de junio: el Tribunal Superior Electoral (TSE) lo inhabilita políticamente por ocho años, por abuso de poder y uso indebido de medios públicos en una reunión con embajadores donde atacó el sistema electoral brasileño.

7 de septiembre: Mauro Cid firma un acuerdo de colaboración con la Policía Federal. Su testimonio es incorporado como prueba clave en el caso por tentativa de golpe.

31 de octubre: el TSE dicta una segunda condena de inhabilitación por ocho años, esta vez por uso electoral de los actos del Día de la Independencia de 2022.