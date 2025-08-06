Denuncian abandono del camino Tarija-Entre Ríos

Dirigentes del municipio de Entre Ríos denunciaron que el tramo, especialmente en las zonas de Abra El Cóndor y la Variante Canaletas–Entre Ríos, se encuentra en condiciones críticas, poniendo en riesgo la vida de los usuarios y generando constantes accidentes, incluso con muertes.

Raúl Torres, secretario general del Sindicato del Transporte de Entre Ríos, llegó hasta la plaza principal de Tarija con fotografías que evidencian la magnitud del problema. Explicó que el camino está lleno de baches y cada día se vuelve más peligroso.

Recordó que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) se comprometió en varias ocasiones a dar una solución, pero está a punto de terminar la gestión de las actuales autoridades de gobierno y este camino sigue mal.

El dirigente señaló que los problemas no solo dificultan el tránsito, sino que además encarecen los costos de mantenimiento de los vehículos. “El lunes, un motorizado sufrió la ruptura de los terminales y quedó cruzado en medio del camino”, dijo, a tiempo de mencionar que fue una desgracia que, de milagro, no terminó en tragedia.

El sector transporte expresó su frustración ante lo que consideran la indiferencia de las autoridades. Manifestó que ni siquiera pueden asumir medidas de presión, porque las autoridades están de salida, la próxima semana son las elecciones y luego viene un periodo de transición.

Desde hace meses, transportistas y comunarios han solicitado a la ABC intervenciones urgentes en este tramo, considerado vital para la conexión del Valle Central con el Chaco tarijeño. Sin embargo, los trabajos no llegan.