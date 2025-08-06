175 países del mundo buscan cerrar un tratado histórico contra la contaminación por plástico: “Es la última oportunidad”

Las naciones iniciaron el martes una reunión para intentar completar un tratado histórico destinado a poner fin a la crisis de contaminación por plásticos que afecta a todos los ecosistemas y personas del planeta.

Es la sexta vez que los negociadores se reúnen y esperan que sea la última. Una de las principales discrepancias es si el tratado debe exigir la reducción de la producción de plásticos, a lo que se oponen las potentes naciones productoras de petróleo, ya que la mayor parte del plástico se fabrica a partir de combustibles fósiles. Afirman que el rediseño, el reciclaje y la reutilización pueden resolver el problema, mientras que otros países y algunas grandes empresas sostienen que eso no es suficiente.

Luis Vayas Valdivieso, presidente del comité negociador que tiene como objetivo desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, afirmó: “Estamos bastante seguros de que nadie quiere la contaminación por plásticos. Sin embargo, no hemos sido capaces de encontrar una forma sistemática y eficaz de detenerla”.

Vayas cree que la reunión de diez días en Ginebra puede ser revolucionaria.

“Por primera vez en la historia, el mundo está a punto de alcanzar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para acabar con la contaminación por plásticos”, afirmó Vayas, que también es embajador de Ecuador en Gran Bretaña. “Nos enfrentamos a una crisis mundial. La contaminación por plásticos está dañando los ecosistemas, contaminando nuestros océanos y ríos, amenazando la biodiversidad, perjudicando la salud humana y afectando injustamente a los más vulnerables. La urgencia es real”.

Solo un tratado puede movilizar la acción global necesaria, afirmó Angelique Pouponneau, negociadora principal en materia de océanos para 39 pequeños Estados insulares y Estados costeros de baja altitud en desarrollo. En su país, Seychelles, Pouponneau dijo que el plástico contamina el pescado que comen, se acumula en las playas y ahoga el océano, lo que socava el turismo y su forma de vida.

“Es la última oportunidad del mundo para lograrlo y hacerlo bien”, afirmó. “Sería una tragedia si no cumpliéramos con nuestro mandato”.

)La directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, dijo que las cuestiones son complejas, pero que la crisis está “en espiral” y que hay un estrecho camino hacia un tratado. Afirmó que muchos países están de acuerdo en rediseñar los productos plásticos para que sean reciclables y mejorar la gestión de los residuos, por ejemplo.

“Necesitamos encontrar una solución a este problema. Todo el mundo la quiere. Todavía no he conocido a nadie que esté a favor de la contaminación por plásticos”, afirmó Andersen.

Entre 19 y 23 millones de toneladas de residuos plásticos se vierten anualmente en los ecosistemas acuáticos, lo que podría aumentar un 50 % para 2040 si no se toman medidas urgentes, según la ONU.

En marzo de 2022, 175 países acordaron elaborar el primer tratado jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos para finales de 2024. El objetivo era abordar todo el ciclo de vida del plástico, incluida su producción, diseño y eliminación.

Las conversaciones del año pasado en Corea del Sur debían ser la ronda final, pero se suspendieron en diciembre debido a un punto muerto sobre la reducción de la producción. Cada año, el mundo produce más de 400 millones de toneladas de plástico nuevo, y esa cifra podría aumentar en torno a un 70 % para 2040 si no se producen cambios en las políticas.