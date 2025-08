Toribia Lero, candidata a senadora de Bolivia: “Evo Morales quiere eternizarse en el poder cueste lo que cueste”

A dos semanas de las elecciones en Bolivia, que se celebrarán el próximo domingo 17 de agosto, todas las encuestas coinciden en que muy probablemente los comicios marquen el fin de dos décadas de dominio del Movimiento al Socialismo (MAS), espacio liderado históricamente por el ex presidente Evo Morales, quien gobernó levantando las banderas de los pueblos indígenas. Sin embargo, esos años quedaron atrás. Actualmente, el líder cocalero se encuentra refugiado en la región de Cochabamba, bajo la custodia y protección de sus simpatizantes, desafiando a la Justicia del país ante el pedido de captura que pesa en su contra por un caso de trata de personas.

Toribia Lero Quispe es candidata a senadora por el departamento de Cochabamba y activista por los derechos indígenas. Líder de la Coordinadora Democrática Indígena y Popular, forma parte de la Alianza Nacional que encabeza el candidato a presidente Samuel Doria Medina.

En su reciente visita de campaña a la Argentina dialogó con Infobae. Además de analizar el escenario político de cara a las elecciones generales, contó cómo el movimiento indígena, que inicialmente propició el surgimiento de una voz alternativa en la política nacional, terminó siendo víctima directa “del régimen de Evo Morales”.

En medio de la feroz interna del MAS entre Morales y el presidente Luis Arce, la actual diputada nacional aseguró que el ex mandatario, quien sigue presionando por su candidatura pese a estar inhabilitado, “quiere eternizarse en el poder cueste lo que cueste, aunque haya muertos”.

Hace 14 años, los pueblos indígenas de tierras bajas del Beni sufrieron una brutal represión policial durante una marcha en Chaparina que fue vital para impedir que el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) quedara dividido por la construcción de una carretera. En aquella octava marcha, las comunidades reclamaron diálogo con el gobierno del MAS, que optó por enviar ministros en un intento fallido de contener la protesta. El 25 de septiembre de 2011, ancianos, mujeres y niños fueron expuestos a gases lacrimógenos, atados y golpeados, mientras buscaban, a través de una marcha pacífica, frenar la obra que impactaría el corazón de esta área protegida.

Lero describió ese episodio como uno de los puntos de inflexión: a partir de ese momento, aseguró, las organizaciones indígenas sufrieron una destrucción sistemática y quedaron excluidas tanto del Parlamento como de los espacios de representación social, en pleno ascenso y consolidación del gobierno de Morales. “A partir de ahí hemos venido trabajando para recuperar representatividad sobre todo, y por lo menos resistir”.

Ese vacío institucional impulsó la formación de la Coordinadora Democrática Indígena y Popular, un espacio impulsado para recuperar “representatividad” y “sobrevivir políticamente” frente al avasallamiento estatal. Esta formación nació, además, tras la desarticulación de estructuras históricas como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas de Qullasuyu (CONAMAQ): “Mi organización nacional ha sido totalmente destruida por el régimen”.

La denuncia de Lero apunta, asimismo, a la utilización recurrente de la imagen indígena para legitimar políticas públicas y proyectos de ley, muchas veces contrarios a los propios intereses de las comunidades originarias: “Todo lo que se ha estado haciendo a lo largo de estos años ha sido siempre usando como palestra al movimiento indígena. El movimiento indígena exige, el movimiento indígena acepta, o ratifica, proyectos de ley ecocidas, etnocidas, proyectos de ley que han conllevado a la destrucción del medio ambiente”.

Al respecto, denunció que “millones de bosques se queman en la región amazónica”: “En esos bosques no solamente hay plantas o árboles que se queman, es toda la biodiversidad y también hermanos indígenas que viven ahí, es su hábitat. En la región andina de donde yo soy, lo mismo. Avanza el extractivismo sin contemplación alguna. Echan cianuro, mercurio y la sangre de mis hermanos indígenas ya se ha contaminado con muchos de estos químicos y no hay posibilidad de que se pueda ni siquiera acceder a centros de salud para que les puedan atender”.

Cuestionó, además, que eso ocurre mientras el país se compromete ante organismos internacionales, como la ONU, para garantizar y cuidar la vida de los pueblos indígenas: “Esos compromisos no se cumplen. Entonces nosotros tenemos que exigir y garantizar nuestra supervivencia. Por eso tenemos que tener voz en el Parlamento, y con esa voz tenemos que ser parte de la construcción de nuestro país”.

La diputada y activista recordó la inédita fragmentación que tiene lugar actualmente, principalmente entre “arcistas” y “evistas”, y fustigó el permanente intento de Evo Morales de atribuirse la representación indígena: “Para nosotros él ya no conduce una organización indígena legítima, sino personas que le apoyan, que son sus colectivos”.

Las consecuencias de esta instrumentalización y represión han puesto a los pueblos originarios en una posición de “sobrevivientes”: “Por eso decimos que es un régimen y nosotros somos sobrevivientes de ese régimen. Muchos no hemos huido, pero algunos hermanos han tenido que salir del país por las amenazas. Otros han sido encarcelados injustamente”.

Mientras Morales proclamó ser el representante de los pueblos indígenas, “ha hecho lo que ha querido”. La candidata recordó que, durante dos gestiones, el Movimiento al Socialismo contó con una mayoría parlamentaria “abrumadora”, lo que permitió la aprobación de leyes sin necesitar acuerdos ni contrapesos. A pesar de los ingresos fiscales por el auge de exportaciones de hidrocarburos, la activista afirmó que nunca existió una apuesta clara “por un desarrollo sostenible” ni por una diversificación productiva a partir de ese ciclo de bonanza. Por el contrario, aseveró que durante ese periodo hubo un marcado aumento del “autoritarismo”, la persecución a opositores y el “silenciamiento” de la sociedad civil.

Durante la entrevista, Toribia Lero también se pronunció sobre las denuncias contra Evo Morales por abuso sexual de menores de edad, hechos que en la actualidad se encuentran bajo investigación judicial. “Para mí, como mujer, como mamá, Evo Morales representa lo peor. Porque él está acusado de haber violado niñas de origen indígena empobrecidas. Está acusado, se le ha notificado, y se le busca para que declare”. Entre los casos más resonantes aparece el de Gabriela Zapata, quien habría mantenido una relación sentimental con Morales cuando ella tenía solo diecisiete años y él cuarenta y cinco, resultando en un embarazo. “Después se supo de más casos. Otra jovencita también tuvo su bebé a sus dieciséis años. De ella hasta ahora no se sabe porque está escondida, seguramente la tienen amenazada”.

“Muchas mamás en Bolivia salimos a las calles a trabajar y salimos con el corazón en la mano, porque no sabemos lo que les va a pasar a nuestras hijas, porque hay mucha inseguridad. ¿Pero un presidente? No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un presidente en ejercicio que ha cometido estos horrores”, fustigó Lero, quien no dudó en calificar a Morales como “un monstruo”.

A los delitos de índole sexual se suman alegaciones sobre narcotráfico y actividades ilícitas en zonas tradicionalmente indígenas: la siembra de marihuana, el uso de recursos estatales en este tipo de cultivos y la emergencia de una región conocida como “México Chico”. Lero denuncia que estos procesos, así como las constantes maniobras antidemocráticas, minan aún más la identidad y la estructura social de los pueblos originarios.

Por su parte, en junio de 2025, la Fiscalía de Bolivia inició una investigación formal contra el ex mandatario por el delito de instigación pública a delinquir, tras una denuncia del Gobierno de Luis Arce durante las violentas protestas realizadas por seguidores de Morales para rechazar su inhabilitación electoral.