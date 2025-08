Presidente Lula reafirma defensa de la soberanía y quiere recuperar símbolos patrios para los brasileños

En una alusión directa al diputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), hijo del expresidente Jair Bolsonaro (PL), Lula afirmó que los líderes de la oposición a su gobierno son «enemigos de Brasil».

“Estamos viviendo una excrecencia política: un tipo que hacía campaña envuelto en la bandera brasileña ahora está envuelto en la bandera de Estados Unidos y pidiendo impuestos contra Brasil”, afirmó Lula, en un discurso en el 17º Encuentro Nacional del Partido de los Trabajadores, en Brasilia .

El evento marcó la toma de posesión de la nueva dirección del partido. Ante un auditorio repleto de militantes, Lula afirmó que Brasil seguirá intentando negociar la revocación del aumento arancelario del 50% impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump a las exportaciones brasileñas al mercado estadounidense . Enfatizó que esto se hará con orgullo y soberanía, y que ayudará al pueblo brasileño a recuperar sus símbolos nacionales.

«Brasil ya no depende tanto de EE. UU.; tenemos buenas relaciones con otros países. No olvidaré nuestras relaciones con EE. UU., que tienen más de 200 años, pero tampoco olvidaré que dieron un golpe de Estado aquí [en 1964]. No renunciaré a debatir la necesidad de una moneda alternativa para comerciar con otros países. No queremos pelear, pero no tenemos miedo», dijo Lula, señalando que mantiene conversaciones respetuosas con todas las naciones del mundo, ricas o pobres.

Para él, de esta manera, el gobierno resignifica la bandera y la camiseta nacionales . «Rescataremos la bandera nacional para el pueblo brasileño, la camiseta brasileña para el pueblo brasileño», afirmó.

Lula enfatizó que no aceptará ninguna injerencia política estadounidense. «Estados Unidos es muy grande; es el país más belicoso del mundo, el más avanzado tecnológicamente y el que tiene la mayor economía del mundo. Todo esto es muy importante. Pero queremos ser respetados por nuestro tamaño. Tenemos intereses económicos y estratégicos. Queremos crecer. Y no somos una república pequeña. Intentar usar un asunto político para gravarnos económicamente es inaceptable. Es inaceptable», afirmó.

De hecho, Lula afirmó que este cambio podría fortalecer su gobierno en las elecciones de 2026. Aseguró que se presentará a la reelección si está completamente sano y tiene posibilidades reales de ganar. «Para ser candidato, tengo que ser muy honesto conmigo mismo. Necesito estar completamente sano. Para que me presente y me pase lo que le pasó a Biden, jamás. Cuando digo que tengo 80 años, con la energía de alguien de 30, pueden creerme. Si soy candidato, me presentaré para ganar», afirmó.

También pidió visión estratégica y unidad al PT para que el partido tenga un buen desempeño en las elecciones . «Como dijo Edinho Silva [el nuevo presidente del partido], los oponentes están del otro lado», afirmó.

«Sólo elegimos 70 representantes de 513. Si fuéramos tan buenos como creemos, habríamos elegido 140, 150», añadió.

Enfatizó que su gobierno está empezando a ver resultados concretos en la vida de los brasileños, citando como ejemplo que Brasil ha sido nuevamente eliminado del mapa del hambre . Sin embargo, enfatizó que las encuestas que indican problemas de popularidad no están equivocadas.

«Las cosas aún no han llegado a la gente. Hay mucho lanzamiento dentro del palacio, poco en la calle. Algunos creen que las redes sociales resolverán el problema, pero no es así. ¿Cuándo levantamos la cabeza? Cuando metimos la política en el debate», dijo Lula, destacando las campañas a favor de impuestos a los ricos, la defensa de la exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta R$5.000 y la defensa de la soberanía contra el aumento de aranceles de Trump.

El presidente también elogió a la ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, quien afirmó que será la mejor ministra en el cargo, y al recién juramentado presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva. «Será una experiencia extraordinaria para el partido», afirmó.

También presente en el evento, la expresidenta del PT y actual ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, criticó fuertemente las acciones de Estados Unidos contra Brasil.

También tenemos una lucha más grande. Además de combatir la injusticia en Brasil, tenemos que luchar contra la intervención extranjera. Creo que nadie imaginó que viviríamos una situación como esta en Brasil, este tipo de interferencia en nuestra soberanía causada por un expresidente y su familia que piden amnistía, que orquestan acciones contra Brasil, que se visten con la bandera brasileña, que hablan de los valores brasileños y que entregan nuestro país a extranjeros», declaró.