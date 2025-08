Tormenta de arena “nunca antes vista” cubre Ica: fenómeno obliga al cierre de caletas, detiene tránsito y desconcierta a expertos

La visibilidad se redujo drásticamente, lo que obligó a cerrar temporalmente caletas pesqueras y vías principales. El Ministerio de Salud monitorea la situación

Una intensa tormenta de arena sorprendió este jueves a los habitantes del valle de Ica y provocó condiciones extremas “nunca antes vistas” en la región. El fenómeno forzó el cierre temporal de caletas pesqueras, paralizó diversas actividades y alertó a expertos en clima y medio ambiente.

La densa nube de arena, impulsada por fuertes vientos provenientes de las pampas donde se ubican las Líneas de Nazca, redujo drásticamente la visibilidad en la ciudad. Según un informe de Canal N, los vientos alcanzaron zonas como Palpa e Ica, lo que generó una masa de polvo que avanzó hasta áreas urbanas.

Imágenes difundidas por la televisora mostraron escenas de baja visibilidad y polvo en suspensión sobre calles y campos. El tránsito vehicular también se vio afectado. La Policía de Carreteras restringió la circulación en algunas vías debido a la escasa visibilidad, especialmente en tramos donde la tormenta sobrepasó varios kilómetros de extensión.

El meteorólogo Abraham Levy, conocido como el hombre del tiempo, señaló que “nunca se ha visto” un fenómeno de esta magnitud en la zona. “En todo caso, es rarísimo. Yo en particular no me acuerdo de una imagen de estas características”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

La Capitanía de Puerto de Paracas dispuso el cierre parcial de nivel V para las caletas El Chaco y La Puntilla a partir de las 14:10 horas, debido a estas condiciones meteorológicas. El documento oficial establece la restricción total de actividades náuticas, incluyendo el tráfico de naves, turismo náutico-recreativo, pesca artesanal e industrial, así como operaciones portuarias.

Todas estas actividades deben suspenderse de forma inmediata, y las embarcaciones deben retornar a puerto para ponerse a buen recaudo. “La Autoridad Marítima local recomienda mantener las medidas preventivas en las actividades que se realicen, con la finalidad de preservar la seguridad de la vida humana en el mar”, señala el oficio.

La disposición se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, mientras se evalúa la evolución de las condiciones climáticas. Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que los vientos Paracas han alcanzado velocidades de hasta 40 km/h, lo que provoca el levantamiento de polvo y una significativa reducción de visibilidad en las provincias de Pisco y Nazca.

Dos expertos del organismo, Nelson Quispe y Rosario Julca, descartaron cualquier vínculo del evento con un terremoto próximo o alteraciones meteorológicas, y señalaron que no tienen “base científica”.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), en tanto, recomendó asegurar techos, reforzar vidrios y evitar contacto con equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras afectadas por el viento.

Indicó acudir al centro de salud ante problemas respiratorios o alérgicos. Además, pidió mantener la calma y la alerta ante esta anomalía de corta duración. Las autoridades tomarán medidas para operaciones aéreas y transporte terrestre, y continuarán informando.

A través de un comunicado, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Salud informó que ha iniciado un monitoreo constante para evaluar los posibles daños a la salud de la población y verificar la operatividad de los establecimientos de salud en la zona.

La Brigada 141120, conformada por médicos, enfermeros, paramédicos, rescatistas y bomberos dedicados a labores sociales, hizo un llamado a la población para tomar las precauciones necesarias, debido a que se prevé que este fenómeno se prolongue por aproximadamente tres días.

Pasadas las 15:00 horas, Canal N reportó que toda la ciudad de Ica había quedado cubierta por una capa de tierra y polvo generada por los fuertes vientos, lo que le dio a la ciudad un aspecto amarillento, similar a un eclipse. En redes sociales, varios usuarios expresaron su asombro ante esta situación.

Según el Senamhi, los vientos Paracas pueden ocasionar el desprendimiento de techos, ventanas y otros objetos, además de provocar un fuerte oleaje. Sin embargo, también contribuyen a la generación de energía eólica.