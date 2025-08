Nueva encuesta electoral en Bolivia: crece los votos en blanco, nulos o indecisos y superan a todos los candidatos

Una nueva encuesta electoral en Bolivia muestra un aumento de los indecisos y el voto blanco o nulo para los comicios del próximo 17 de agosto. Según datos a nivel nacional, el llamado voto “residual” supera al de los candidatos mejor puntuados.

El estudio de opinión realizado por la empresa Ipsos Ciesmori para el canal Unitel señala que el voto residual suma 34,1% y supera el porcentaje obtenido por Samuel Doria Medina (21,5%) y Jorge Quiroga (19,6%), que lideran, en ese orden, todas las encuestas de intención de voto difundidas hasta ahora.

Este sondeo es el primero que se realiza desde que el ex presidente Evo Morales (2006-2019) y sus seguidores llamaran a votar nulo, como un acto de rechazo ante su inhabilitación judicial para disputar la Presidencia. En las últimas semanas, sus partidarios intensificaron la campaña para anular la papeleta como símbolo de un “voto digno”.

Una de las aliadas de Morales, la concejal Wilma Alanoca, informó el martes que están abriendo casas de campaña en varias regiones del país para promover el voto nulo. “No vamos a doblegarnos a las derechas (…) el nulo no solo es el rechazo a la proscripción (de Morales) sino también la defensa de las grandes mayorías, empobrecidas por este Gobierno”, manifestó en declaraciones a los medios locales.

El análisis de cuatro sondeos anteriores (dos del canal Unitel y dos del periódico El Deber) muestra un aumento progresivo del voto nulo que alcanzó su mayor porcentaje en la encuesta presentada este miércoles, con 13,6%. También hay un aumento en el voto indeciso, que alcanza el 12,4%.

Si bien las tendencias electorales a grandes rasgos se han mantenido, el último estudio muestra una caída en la preferencia electoral a favor de Andrónico Rodríguez, el aspirante de izquierda mejor posicionado y que muchos en Bolivia consideraban el sucesor político de Morales. Pasó de estar en el tercer lugar por encima del 14% al cuarto lugar con el 6,1% de preferencia en el último estudio.

Susana Bejarano, una de las candidatas a senadora de Alianza Popular, el frente que postula a Rodríguez; atribuyó la caída del porcentaje a la “guerra sucia” y lamentó que el expresidente no apoye su candidatura. “Evo Morales, actor central en la política, ha llamado al voto nulo. No existe ninguna explicación política seria sobre el por qué no apoyar a Andrónico, todos los líderes de izquierda de la región han apoyado los liderazgos que proponían cuidar avances. Evo no lo hizo/ hace”, escribió en su cuenta de Facebook.

A las candidaturas de Doria Medina y Quiroga, le sigue la del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa (8,3%). Rodríguez se ubica en cuarto lugar, seguido del senador Rodrigo Paz (5,8%). Los tres postulantes que siguen no superarían el 3% de los votos, entre ellos el del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) Eduardo Del Castillo que se inscribió como candidato tras la declinación del presidente Luis Arce a la reelección. Si se ratifica la tendencia de las encuestas y Del Castillo no supera el 3%, perdería la personería jurídica del partido que protagonizó la política nacional en los últimos 20 años.

Cuando faltan 17 días para las elecciones, el escenario se muestra fragmentado e incierto, con candidaturas que bordean el 20% de preferencia electoral, pero que no podrían competir con el voto residual. En ese marco, los analistas prevén una elección incierta y competitiva, que posiblemente dejará una Asamblea Legislativa fragmentada con la que el próximo presidente tendrá que pactar para tener gobernabilidad.

Los datos del último sondeo se basan en 2.500 encuestas con cobertura a nivel nacional, en áreas urbanas y rurales, en los nueve departamentos del país. El trabajo de campo se desarrolló entre el 25 y 27 de julio.