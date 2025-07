El descontrol de las tasas se llevó puesto el «Plan Platita» de Caputo para las elecciones

El plan en el pizarrón se veía bien, pero la realidad se encargó de bajarle los humos a los entusiastas funcionarios de Toto Caputo. La idea era reemplazar la maraña de letras mediante la cual el Banco Central y el Tesoro fijan la tasa de interés, con algo más limpio: una tasa «endógena», que surja de la oferta y demanda del mercado. Una idea consistente con la idea que tienen los libertarios de cómo funciona la economía. Excepto, que no funcionó.

La premisa estilo Plaza Sésamo era: si desarmaban las Lefis, esos 10 billones de pesos que tiraban al mercado iban a permitir a los bancos ofrecer créditos a tasas bajas, y esto a su vez incentivaría el consumo. Un «Plan Platita» clásico de los meses previos a las elecciones, sólo que esta vez sería sin emitir y con dinero de los privados.

Pero algo falló. La confianza. Los bancos no creyeron en las proyecciones de inflación y tipo de cambio del gobierno. El fantasma de una devaluación post elecciones esta presente en un mercado que cree posible que el dólar perfore el techo de la banda este año.

El mercado teme un derrumbe de la actividad por el descontrol de las tasas

Por eso, los bancos no se atrevieron a prestar al 20%, temerosos de quedar descalzados. Eso fue lo que pasó. La tasa endógena, ese mecanismo que debía autoregular la oferta y demanda de pesos, quedó demasiado baja para el gusto de los banqueros y no hubo créditos, activando la bronca de Caputo y Bausili, que no dudaron en culparlos por su propia mala praxis.

Los bancos no creyeron en las proyecciones de inflación y tipo de cambio del gobierno y se negaron a lanzar créditos al 20% anual. En ese momento se murió el «Plan Platita» de Caputo.

Entonces, el Ministerio de Economía tuvo que subir con fuerza la tasa en una licitación fuera de cronograma, volvieron los malditos pases del Banco Central a un día, y sumó contratos de dólar futuro por USD 3.000 millones de dólares para frenar la cotización de la divisa y sostener el carry trade. Chau Plan Platita Privada.

Los bancos le habían alertado a Toto Caputo que su plan para «remonetizar» la economía no iba a funcionar. El 14 de julio la cámara que agrupa a las entidades nacionales ADEBA le mandó una carta al Ministro con un mensaje: El BCRA tenía que volver a fijar tasas de referencia, y regule la liquidez del sistema con letras como las desaparecidas Lefis. Acaso nublados por las posturas sobradas que exhiben en el streaming y las redes, en el equipo económico ignoraron la sugerencia. Así les fue.