Exprimer ministro dice que Israel está a punto de crear «un campo de concentración»

El canciller alemán también expresó que «no me gusta lo que Israel ha estado haciendo últimamente en Gaza».

El costo de la construcción de la «ciudad humanitaria» es astronómico, y cada vez más voces, tanto en Israel como en todo el mundo, se están pronunciando en contra del plan: el exprimer ministro Ehud Olmert calificó el plan presentado por el ministro de Defensa Yisrael Katz como un «campo de concentración», y el canciller alemán también se pronunció en contra.

Katz dijo que cuando los palestinos entren en esa «ciudad», es decir, en las tiendas de campaña que se construirán sobre las ruinas de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, no podrán salir, sino a otros países, que se supone que albergarán a los 600.000 palestinos que viven en la zona humanitaria de Al-Mawasi, y luego a todos los residentes de la Franja de Gaza, alrededor de dos millones de personas. Ynet reveló que se espera que el costo del programa sea de 10 a 15 mil millones de shekels.

—Es un campo de concentración, lo siento —dijo Olmert—. «Si son expulsados a esa ‘ciudad humanitaria’, entonces se puede decir que es parte de la limpieza étnica. Eso no ha sucedido todavía», añadió. Según él, se trata de «una interpretación inevitable de cualquier intento de crear un campo para cientos de miles de personas. Cuando construyes un campamento para ‘limpiar’ más de la mitad de Gaza, entonces la comprensión obvia es que esto no es para salvar a los palestinos. Es para ahuyentarlos, empujarlos y echarlos. No se puede entender de otra manera».

El canciller alemán, Friedrich Merz, también criticó la nueva iniciativa. «La forma en que están sucediendo las cosas ahora en Gaza es inaceptable», dijo en una entrevista con la emisora pública ARD, reiterando su llamado a aumentar la ayuda humanitaria. «No me gustó lo que el gobierno israelí ha estado haciendo en Gaza en las últimas semanas, y lo dije», expresó.

Según él, transmitió sus críticas al primer ministro Benjamin Netanyahu en conversaciones telefónicas entre ambos. «Espero que Europa, junto con Estados Unidos, sea capaz de lograr una solución que eventualmente conduzca a una solución de dos Estados. Los palestinos tienen derecho a un Estado en el que puedan vivir», agregó Merz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino también advirtió contra la misma «ciudad humanitaria» en Rafah. «Este desplazamiento forzado no tiene nada que ver con los valores humanitarios y ha sido ampliamente criticado por la comunidad internacional, así como por los círculos israelíes. El objetivo es confinar a cientos de miles de civiles en condiciones inhumanas, y cuando Estados Unidos es cómplice del crimen».