Más de 200 camiones hacen vigilia en la planta de cemento El Puente

Más de 200 camiones del transporte pesado afiliados al sindicato “15 de Abril” y otras organizaciones realizan una vigilia pacífica en la planta de la Fábrica de Cemento El Puente, propiedad de SOBOCE , exigiendo un incremento del 25% en el pago por flete del cemento que distribuyen a diferentes puntos del país.

Rodrigo Olarte, dirigente del transporte pesado “15 de Abril”, explicó a El País que la medida fue asumida luego de varios intentos fallidos de negociación con la empresa. «Ya tuvimos dos o tres reuniones, pero no llegamos a ningún acuerdo. No nos ha quedado más que tomar esta medida: realizar una vigilia y paralizar todo el transporte del producto cemento», declaró.

Según Olarte, actualmente hay cerca de 250 unidades de transporte movilizadas en la vigilia, que si bien no afecta a la producción de cemento dentro de la planta, sí ha paralizado completamente su distribución. “No estamos interrumpiendo la fabricación, pero no venta ni un saco de cemento mientras no haya respuesta”, recalcó.

Los transportistas aseguran que los precios actuales del flete no cubren los costos operativos ante el alza de repuestos, insumos y mantenimiento de sus vehículos. «Estamos trabajando con pérdidas. El incremento que nos ofrecen es tan bajo que no cubre ni los gastos básicos», denunció el dirigente.

Además del incremento del 25% en el flete, el sector también reclama mejoras en la distribución del trabajo, pagos adeudados y mayor seriedad en los compromisos asumidos por la empresa. Olarte lamentó que hasta la fecha no hayan recibido una propuesta concreta de solución ni la presencia de autoridades de la empresa en el lugar de la vigilia.

«Nos citaron a una reunión, pero bajo condiciones inaceptables: querían que enviemos camiones a despachar sin haber firmado ningún acuerdo. Ya no confiamos, nos han incumplido demasiadas veces», afirmó el dirigente, quien advirtió que mantendrán la medida hasta que sus demandas sean atendidas.