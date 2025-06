Qué son las “listas de Epstein”: el caso de tráfico sexual y pedofilia por el que Musk acusó a Donald Trump

La escalada entre Donald Trump y Elon Musk se convirtió en una disputa feroz este jueves. En uno de los puntos máximos de un tensísimo ida y vuelta en redes sociales, el magnate sudafricano lanzó la “gran bomba” y acusó esta tarde al mandatario de integrar la lista de los documentos clasificados vinculados al magnate financiero Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, pedofilia y otros delitos graves.

Jeffrey Epstein, financista estadounidense, fue denunciado por operar una red de tráfico sexual de menores durante al menos dos décadas. Las acusaciones incluyen abuso sexual, explotación de niñas —algunas de tan solo 14 años— y el uso de su red de contactos influyentes para protegerse. Aunque fue arrestado en 2019, su muerte -presunto suicidio- en prisión generó sospechas y alimentó teorías sobre el encubrimiento de figuras poderosas implicadas en el caso.

“Es momento de hacer explotar la gran bomba, Donald Trump está en las listas de Epstein. Esa es la razón por la cual no se hicieron públicos”, afirmó el fundador de Tesla en una publicación en la red social X.

“Marquen esta publicación para el futuro. La verdad saldrá a la luz”, agregó minutos después.

En una conferencia de prensa esta mañana y en medio de la dramática ruptura del vínculo estrecho que conectaba a ambos magnates, Trump insinuó que el próximo paso de Musk en la escalada sería decir algo malo sobre él personalmente. “Estoy seguro de que eso será lo próximo”, aseguró.

En febrero pasado, el Departamento de Justicia liderado por Pam Bondi publicó el primer conjunto de archivos “desclasificados” relacionados a las causas de Epstein, en los que solo se mencionaba a Trump en los registros del avión privado del exfinancista.

En las cerca de 200 páginas de documentos que se publicaron no surge ninguna revelación significativa. Entre los nombres conocidos que aparecen en la libreta de contactos de Epstein figuran Mick Jagger, líder de los Rolling Stones; el cantante Michael Jackson; y el actor Alec Baldwin.

También se mencionan a Ethel Kennedy (madre de Robert F. Kennedy Jr.), el exgobernador neoyorquino Andrew Cuomo, la supermodelo Naomi Campbell, la cantante Courtney Love, Bob Weinstein (hermano del exproductor acusado de abusos Harvey Weinstein), el fallecido senador Ted Kennedy y el actor Ralph Fiennes.

Sin embargo, no se trata de una “lista de clientes”, aclaró en ese momento el New York Post, sino de una recopilación de contactos del exfinancista. La mayoría —si no todos— ya habían sido mencionados en demandas y filtraciones vinculadas al caso a lo largo de los años.

Aunque el nombre de Donald Trump no figura entre esos contactos, los documentos confirman que Epstein también tenía vínculos con el actual presidente de Estados Unidos. Durante el escándalo ya habían circulado algunas fotos de ambos juntos. Ahora, los registros del jet privado de Epstein indican que Trump voló con él el 15 de mayo de 1994, acompañado por su entonces esposa Marla Maples, su hija Tiffany y una niñera. La pareja se separó en 1999.

De todas maneras, los vuelos documentados no fueron los célebres traslados a la isla de Little Saint James —donde se perpetraron abusos contra cientos de mujeres, muchas de ellas menores de edad—, sino dos trayectos internos: uno desde Palm Beach al aeropuerto Reagan en Washington y otro desde allí hasta Teterboro, en Nueva Jersey.

Entre los documentos se encontraban copias de los registros de vuelo del jet privado de Epstein, que ya habían sido presentados en diversos procesos judiciales, así como una agenda fotocopiada y fuertemente censurada, que habría sido confeccionada por Epstein junto a su estrecha colaboradora, Ghislaine Maxwell, mencionada durante años en investigaciones periodísticas.

El Departamento de Justicia también difundió una lista de masajistas —con los nombres cubiertos por tratarse de víctimas—, además de una lista de pruebas que incluía enlaces a más de 150 ítems, entre ellos fotos de desnudos, mesas de masaje, juguetes sexuales y otros elementos. No queda claro si esta evidencia pertenece al caso de Epstein, al de Maxwell o a otra causa relacionada.

El caso volvió a ser noticia en abril último, cuando Virginia Giuffre, una de las víctimas más conocidas de la red, fue hallada muerta tras un aparente suicidio.

“Estoy decepcionado de Elon”

En medio de su mediática pelea, Trump dijo que Musk extrañaba la Oficina Oval y lo comparó con otros exasistentes que se volvieron hostiles después de dejar su administración.

La relación entre ambos, que ya venía deteriorándose, pareció romperse por completo el jueves, cuando Trump respondió a las repetidas críticas de Musk hacia su emblemática ley de presupuesto.

“Elon y yo teníamos una excelente relación. No sé si la seguiremos teniendo”, dijo el presidente a los periodistas desde la Casa Blanca. “Estoy muy decepcionado con Elon. Lo ayudé mucho”, agregó. Trump también aseguró que habría ganado cómodamente en Pensilvania —y, por ende, las elecciones del año pasado— incluso sin el respaldo o la intervención de Musk.

En respuesta a un video de los comentarios de Trump, Musk tuiteó: “Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían 51-49 en el Senado”. En un tuit adicional, el multimillonario acusó a Trump de expresar “tal ingratitud”.