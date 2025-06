Lucía Topolansky, viuda de José Mujica, contó el testamento que hizo para la chacra en la que vive

A sus 81 años y tras la muerte de su marido, el ex presidente José Mujica, Lucía Topolansky retomó la actividad partidaria, de la que estuvo alejada durante los meses que el estado de salud del histórico dirigente de Uruguay empeoraba. Por cumplir le quedan un montón de “deberes” que le dejó su fallecido esposo.

Topolansky contó en una entrevista con VTV Noticias que está retomando la rutina. “Uno no se puede quedar mano sobre mano. Eso no es recomendable y menos a la edad que yo tengo, que voy a cumplir 81 años. Si te quedás quieta, metida en un pozo, no salís más. Entonces, tenés que retomar tu rutina, rehacer tus cosas”, expresó.

La ex vicepresidenta de Uruguay dijo que en este regreso a la rutina está ayudada por su “condición de militante”. “Yo voy a militar hasta el último día de mi vida”, expresó en el reportaje. La histórica dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) contó que ahora se tiene que “poner a rueda” de los temas del día a día, luego de más de un año de mirar la realidad “desde lejos”.

La viuda del expresidente uruguayo José «Pepe» Mujica y exsenadora Lucía Topolansky observa el velorio del expresidente en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay, el 14 de mayo de 2025. REUTERS/Martín Varela Umpierrez

“Eso me ayuda porque me ocupa en un quehacer, en algo positivo. Me ocupa la cabeza y el tiempo. Siento que sirvo. Iré transitando el tiempo e incorporando más cosas”, expresó.

Topolansky celebró que Mujica haya podido ver que su espacio político se convirtió en el más votado de la historia de Uruguay en las últimas elecciones. Ahora ella se mantiene cerca de ese bloque político, aunque no se haya presentado en ninguna lista. Contó, por ejemplo, que aconseja a legisladores que están dando sus primeros pasos en un rol que ella ocupó durante 22 años.

Topolansky sigue viviendo en la chacra en Rincón del Cerro, la precaria vivienda de las afueras de Montevideo que fue un símbolo de la sencillez con la que vivió Mujica. Ahora su viuda realiza trámites en el organismo previsional de Uruguay para que otras personas puedan trabajar en ese lugar.

“Va a seguir con algunas cosas que tenemos. Esta chacra está a nombre mío desde que se compró. Yo no tengo hijos y tengo un testamento hecho y va a quedar para la organización política”, adelantó Topolansky.

Este ha sido otro de los motivos de las charlas con dirigentes del MPP. La ex vicepresidenta de Uruguay se imagina que en ese lugar se realizarán actividades de militancia y otras instancias de formación política. Topolansky les planteó que vayan viendo cómo se pueden instalar. “Yo voy a cumplir 81 años y tampoco voy a vivir un disparate más. Si bien pertenezco a una familia de longevos, no soy eterna. Lo sabemos”, expresó.

La viuda de Mujica pretende que ese lugar no solo se dedique a actividades militantes sino que también se mantenga la producción del campo para aprovechar la calidad de la tierra que hay allí.

Los “deberes” que dejó Mujica

El ex presidente uruguayo anunció su cáncer de esófago en abril de 2024, previo al comienzo del ciclo electoral en Uruguay. Pasado el tiempo, Topolansky dice que el proceso fue “largo” y que tuvieron tiempo de charlas sobre el futuro de la organización política: aseguró que Mujica les dejó “deberes”.

“Nosotros, por la edad que tenemos, la vimos fea. Entonces no nos hicimos demasiadas ilusiones. De todas maneras, los médicos a veces te dicen vaguedades y te tienen que incentivar a salir adelante, y está muy bien. Algunos no eran tan optimistas de que se pudiera vivir tanto tiempo, pero nosotros fuimos peleando para que ese tiempo fuera el mejor y el más largo, pero sabíamos que iba para abajo”, expresó.