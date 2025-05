Toto Caputo, el canuto del colchón no se toca

Por Nazareno Etchepare – “Pero era evidente que quienes debían blanquear lo hicieron el año pasado ;ahora llegó el momento de ‘apretar fuerte’ los dólares y esperar”, dice el autor.

La construcción del personaje alocado ayudó a Javier Milei a llegar al cargo de presidente, pero como ocurre siempre que no hay contenido intelectual, emocional, ni proyecto, lo que antes sirvió hoy ya no lo hace.

El rol de “loquito” ha funcionado bien para salir de una situación incómoda. Como cuando recientemente le preguntaron por Ficha Limpia, allí Milei respondió: “No me vengan a psicopatear, porque si quieren me pongo yo más psicópata”. Esta es la actitud que adoptó, sin uniforme de granadero, para asistir al Tedeum del 25 de Mayo donde realizó un desplante frente al Jefe de Gobierno Jorge Macri y la Vicepresidente Victoria Villarruel.

El loc, la víctima y el enojado

La otra faceta la cumple su papel constante de “víctima”. Al respecto Milei se refirió sobre el asesor de campaña Antoni Gutiérrez Rubí, al que el gobierno intentó prohibirle el ingreso al país y el Presiniño dijo: “Me hicieron a mí la campaña más sucia de la historia”; “me acusaron de una relación incestuosa con mi hermana y de tener sexo con mis hijitos de cuatro patas”. Sí otra vez volvió sobre el tema ¿Curioso, no? También sostuvo: “me acusaron de nazi, acabo de ganar el Premio Nobel judío”.

Al respecto días atrás quedaron sin efecto las denuncias contra Carlos Pagni y Ari Lijalad sobre banalización del Holocausto. En efecto, aquella herramienta que usaba para censurar, ya no la puede utilizar.

Milei lejos de ser una víctima quedó en la mira del periodista Hugo Alconada Mon, quien acusó al gobierno de utilizar a la SIDE para perseguir a quienes piensan distinto, hecho que desmintió el propio presidente y acto seguido salieron a buscar la filtración.

Es más, la furia de Milei contra los disidentes se hizo ver cuando éste alentaba los insultos contra los “ñoños republicanos” durante el cierre de campaña reciente. Sin embargo, Javier siempre que tira la piedra se victimiza: «no violé ni una sola ley”, “estamos haciendo el mejor gobierno de la historia y viene un pelotudo a decir que yo puteo”.

Un estadio repleto de chicas adolescentes, de la mano de Lali Espósito, en un coro unísono, lo trataron de bobo tanto a él como lo que representa para ese núcleo duro de jóvenes “inceles” y Peter Panes con algún resentimiento que pululan las redes sociales. Es decir, el loquito, la víctima y el enojado ya no funcionan.

Luego vendría la queja de Ricardo Darín, que expuso el alto costo de los alimentos, pero rápidamente fue atacado por el troll center por el precio de las empanadas. Es raro, dado que Milei antes de ser presidente no sabía cuánto costaba un boleto de colectivo, una jubilación mínima o un kilo de asado, y luego de asumir desconocía el precio del litro de leche.

La imagen de Javier Milei sigue cayendo constantemente, con “Ficha Limpia Milei” logró 81% de menciones negativas en redes sociales. Luego de rechazado dicho proyecto, nuestro presiduende le dedicó otra vez seis horas a una entrevista con su obsecuente de turno, donde a una muy magra audiencia de 20.000 personas siguieron los disparates.

Es decir, mide mal, la gente no lo quiere ver y como veremos más adelante tampoco genera interés de ir a votar.

La causa $Libra sigue adelante y en los EEUU pasó a manos de un juez Federal. Por su parte uno de los creadores de la estafa retiró bolsos de un banco dos días después del tuit de Milei y la jueza María Romilda Servini de Cubría ordenó congelar los bienes de Mauricio Novelli y otros involucrados, así como iniciar una investigación sobre el patrimonio de Javier Milei y su hermana Karina. Meses atrás, Javier sostenía que «los que no quieren ser auditados son chorros”, tres Doritos después eliminó por decreto la unidad investigadora por $Libra que lo involucraba.

Es decir, el personaje del loco, las mentiras y la víctima ya no funcionan. Por el contrario, ha logrado que un estadio completo de chicas adolescentes lo insulten y tomen por tonto. Y si todo esto parece poco, se suma la versión de Jorge Rial que sugería que se lo vio corriendo desnudo por la Quinta presidencial de Olivos gritando “¡¡¡Me quemo, me quemo!!!”.

Los dólares del canuto

La economía sigue en recesión y dado que no hay intención de cumplir con la meta acordada con el FMI, el gobierno lanzó al que en un inicio parecía un nuevo blanqueo.

Todo comenzó como la posibilidad de introducir al sistema cualquier monto que proviniera del “colchón”, pero lentamente fueron achicando las expectativas. Milei realizó la promoción de esta medida tratando de tontos a los taxpayers “El que pagó impuestos y no evadió le faltó coraje, agallas o inteligencia”.

Las definiciones que fueron surgiendo en el camino no tienen desperdicio. Antonio Laje con Javier Milei:

Laje: -¿Si compro algo con dinero del narco, no me van a investigar?

Milei : -Eehhh bueno, me parece, que eso es un problema de seguridad que tiene que combatir el narco.

Laje: – ¿Los del robo del siglo vienen y compran departamentos?

Milei: Eeeehh, bueno, eso es un problema de la justicia.

Luego ante empresarios nuestro Presiniño dijo: “Es una excelente oportunidad de compra porque Argentina está baratísima” ¿Barata o regalada? Esto dado que está todo caro, los costos para exportar son una pesadilla y las empresas van todas camino al abismo.

Finalmente eliminaron algunas medidas soviéticas de la época K, dado que desde el comienzo era evidente que quienes debían blanquear lo hicieron el año pasado, ahora llegó el momento de “apretar fuerte” los dólares y esperar para que recupere su valor y poder comprar bienes a precios razonables.

En apenas poco más de una semana se gastaron 1.000 para sostener un tipo de cambio artificial que solo beneficia al Casino de Toto Caputo y no ayuda a cumplir las metas pactadas»

El ministro Luis Caputo además anunció que no piensa traer un centavo de su “canuto” en la Isla de Man, lugar ubicado entre el Reino Unido e Irlanda, un verdadero colchón en la DDJJ y que a él le ofende que le pregunten. En efecto es evidente Toto no confía en su propio plan.

El FMI asistió a Milei con US$ 12.000 millones, la misma cantidad que el BCRA tenía de reservas netas negativas. En apenas poco más de una semana se gastaron 1.000 para sostener un tipo de cambio artificial que solo beneficia al Casino de Toto Caputo y no ayuda a cumplir las metas pactadas con el organismo; es decir juntar US$ 4,500 millones en la próximos quince días.

Esto que decimos nos lleva a entender porqué Luis Caputo adelantó que Argentina podría este año volver a tomar deuda en el mercado de capitales. De allí que entidades como JP Morgan festejan la decisión al tiempo que anuncian ampliación de sus operaciones debido a que somos un país de timba.

La inflación supuestamente bajó de 3,7% a 2,8%, pero te pelean a muerte una paritaria al 1% mientras el consumo se sigue destruyendo. Es decir, dibujan cifras respecto a los precios, el consumo y los ingresos.

Mientras tanto Milei sigue mintiendo como si los demás no lo notaran “El tipo de cambio es libre y siguen hablando de atraso en el tipo de cambio, son patéticos».

Lo cierto es que para la balanza comercial de abril, el registro de importaciones y exportaciones es la cuarto peor de los últimos 25 años. El superávit fue de US$ 204 millones contra US$ 1.800 del año pasado. El déficit comercial de US$ 2.000 incluyó a la Unión Europea, China y Brasil.

Por su parte los salarios registrados perdieron contra la inflación en marzo y acumulan una pérdida del 9% real. El 91% de los hogares está endeudado, el 30% deudas de Tarjeta (58% por compra de alimentos) y 9% fiado en comercios.

En 18 meses cerraron 1.100 panaderías, la venta de pan cayó 50% y la de facturas 75%. ¿Eso les dice algo? Son un gobierno que festeja los “precios corajudos” de la cadena de supermercados Carrefour, algo que indica la existencia de una fuerte inflación.

Mientras las ensambladoras de Tierra del Fuego, donde los Caputo son socios, se paralizan por una cuestión arancelaria, Milei sigue sosteniendo con recursos un régimen anacrónico, al mismo tiempo que Federico Sturzenegger admite que la baja de aranceles a celulares, aires y televisores generará 60.000 despidos.

El tipo de cambio artificial ha logrado que la industria del turismo se siga destruyendo, en Abril entraron -4,8% ínter anual, es decir 418,000 y salieron +24%, 881,000.

Que se vayan todos

Los resultados electorales desde que Milei es presidente van a malos a peores para su espacio político. En las elecciones en Salta y Chaco la gente de La Libertad Avanza fueron colgados de los oficialismos, mientras que en Santa Fe, Jujuy y San Luis perdieron por paliza.

En la Ciudad de Buenos Aires LLA cerró su campaña electoral con una convocatoria de 1700 personas, menos de la Mitad de la asistencia a Parque Lezama. Para colmo muchos asistentes del Conurbano reclamaron $25.000 que supuestamente les habían prometido.

En su discurso, Milei como de costumbre con su voz impostada, dijo “Enfrentamos la campaña sucia más grande de la historia de la humanidad”, luego siguió con insultos “El asesor ese hijo de puta de Rubí”, esto mientras sus acólitos gritaban “Hijo de puta!!!”

El presidente apostó absolutamente todo convocando a su gabinete para bancar a Manuel Adorni y sostuvo: “No voy a perder el tiempo con los amarillos fracasados que están peleando el cuarto lugar”.

En CABA finalmente ganó la abstención que fue 52%, récord histórico desde 1931 (54,3%). En 2001 la participación fue del 75%, pero el 25% votó a una feta de salame, dos meses después tuvimos un estallido social.

Resulta anecdótico que Maniel Adorni obtuviera el 30%, Santoro 28%, Lospennato 16% y Larreta 8%. En efecto, el gobierno nacional en CABA obtuvo el 15% de los votos, confirmando que para ser lo nuevo y anticasta tienen escasa representatividad.

Se nos va mayo, no anunciaron ninguna medida destinada a crear riqueza, siguen pensando en vivir con los dólares de la clase media, el vicio por el carry trade apunta a que Caputo logre su segundo fracaso al hilo y el descrédito de la gente se materializó en el ausentismo electoral más grande de la historia.