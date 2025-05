Vecinos apuntan a instituciones estatales por el alza de alimentos

Fue una protesta masiva, encabezada por organizaciones como la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), el Comité Cívico, la Federación de Gremiales, además de otras instituciones barriales y sindicales que se unieron para denunciar el deterioro de la economía popular, además de poner en la mira el rol de instituciones gubernamentales como la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), la Aduana Nacional y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

La manifestación fue motivada por tres reclamos centrales: el constante incremento de precios de los productos de la canasta básica, la escasez de combustibles y la falta de dólares en el país. La protesta en contra de Emapa, Aduana Nacional y Senasag, fue por que advierten negligencia y corrupción en estas entidades dependientes del Gobierno.

El presidente de la Fedjuve, Celestino Barro, fue una de las voces más duras en la marcha. Según el dirigente vecinal, muchas familias tarijeñas están “pasando hambre” debido al incremento constante de los precios de los alimentos.

“Tarija antes era la billetera del país gracias a la renta del gas, y ahora está entre las regiones más golpeadas por la crisis, sin empleo y con carreteras destruidas”, declaró.

Barro también arremetió contra las gestiones pasadas, señalando que se han derrochado recursos en obras innecesarias. “Se han construido canchas para que duerman las llamas. El dinero se ha farreado y ahora nos toca atravesar por esta situación”, criticó.

El líder vecinal exigió cambios inmediatos en la Aduana, el Senasag y Emapa, instituciones que, a su juicio, no están cumpliendo con su labor. Dejó entrever que Emapa está desviando productos alimenticios en lugar de hacerlos llegar a las familias, mientras que en Bermejo, el contrabando está desbordado porque el Área Naval no hace su trabajo, por lo que también sugirió un cambio en el comando.

Gremiales en crisis

El drama también se refleja en los mercados. Enoc Ocampo, dirigente de la Federación de Gremiales de Tarija, explicó que la falta de productos y combustible está llevando a la quiebra a los comerciantes. “Si salen a las calles o van a los mercados, verán que no hay productos, no hay dólares, no hay combustible”, lamentó.