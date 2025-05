María Corina Machado elogió la “valentía” del pueblo venezolano tras la masiva abstención en la farsa electoral de Maduro

La líder opositora venezolana María Corina Machado elogió la “sabiduría” y “valentía” del pueblo venezolano tras las elecciones regionales y legislativas del domingo, calificando la jornada, marcada por una abstención masiva, como “otra gran lección para el mundo” en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“La SABIDURÍA y la VALENTÍA del pueblo venezolano son inmensas y conmovedoras. Otra gran lección para el mundo. Para TODO EL MUNDO”, escribió Machado en su cuenta de X, después de haber llamado días antes a los ciudadanos a quedarse en casa y rechazar lo que denominó como “una farsa, una trampa”.

Las declaraciones de Machado se produjeron en medio de una jornada electoral marcada por la división opositora y la baja participación en los comicios, donde 21,4 millones de venezolanos estaban convocados para elegir 569 cargos, incluyendo 285 diputados a la Asamblea Nacional, 24 gobernadores y 260 legisladores estatales.

Masiva abstención como forma de protesta

Las declaraciones de Machado cobraron mayor relevancia ante las imágenes que circularon durante la jornada electoral, mostrando centros de votación prácticamente vacíos y calles desiertas en todo el país. Según la encuestadora Meganálisis, durante las primeras tres horas del proceso electoral solo participó el 3% del padrón electoral.

“Este domingo, pa’ tu casa. No salgas, no los obedezcas. Vacía las calles, vacíalos, que se queden solos. Que quede claro quién tiene el poder: tú”, había dicho Machado días antes de los comicios, en un llamado que fue masivamente acatado por la población venezolana.

El silencio y la ausencia de votantes marcaron la jornada electoral en Venezuela, reflejando el rechazo ciudadano al proceso convocado por el régimen

Las imágenes documentaron la desolación: calles vacías, soldados sin gente a la que custodiar, y centros electorales convertidos en espacios solitarios. En algunos casos, solo se observaban funcionarios electorales conversando bajo los árboles, sin electores a la vista.

Según los sondeos previos, el 84,9% de los venezolanos decidió no acudir a las urnas, no por apatía sino como una forma de resistencia al proceso que consideran ilegítimo. “Esto no es abstención, es resistencia”, declaró una maestra retirada en San Cristóbal. “Ya votamos el 28 de julio, no vamos a volver a jugar su juego”.

División en la oposición

El proceso electoral evidenció una nueva fractura en el seno de la oposición venezolana. Mientras la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa al antichavismo mayoritario, rechazó estos comicios por considerar que fueron convocados por “un árbitro severamente cuestionado” en referencia al Consejo Nacional Electoral controlado por el régimen chavista, un grupo minoritario de opositores decidió participar.

Entre los dirigentes que desafiaron la posición de la PUD se encuentran el ex gobernador Henrique Capriles, el ex diputado Juan Requesens y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. También participaron los candidatos Tomás Guanipa y Stalin González, quienes defendieron su decisión de acudir a las urnas.