Bloqueos y créditos trabados agravan crisis cambiaria, asegura el Gobierno

Asegura que ya no existe un interés electoral, tras el anuncio de que Luis Arce no será candidato.

El Gobierno boliviano alertó este miércoles sobre las graves consecuencias económicas que podrían tener nuevas movilizaciones y bloqueos en el país, en medio de un escenario político marcado por las elecciones generales de 2025, ante las amenazas de seguidores del expresidente Evo Morales de convulsionar el país. Según el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, las paralizaciones anteriores generaron pérdidas de hasta $us 1.000 millones por semana y no se descarta que se repita ese escenario si persisten los conflictos.

“El daño a la economía nacional es enorme cuando se bloquea la producción, el comercio, la exportación. No se puede permitir que por cálculos políticos se ponga en riesgo el sustento de miles de familias”, afirmó Montenegro, en respuesta a anuncios de movilizaciones por parte del sectores políticos y otros grupos en protesta por el rumbo económico del país.

Créditos trabados en la Asamblea

En la misma conferencia, el ministro volvió a responsabilizar a la Asamblea Legislativa Plurinacional por mantener paralizado el desembolso de más de $us 1.800 millones en créditos externos gestionados por el Ejecutivo desde hace más de tres años. Aseguró que estos recursos podrían haber mitigado la actual presión sobre el mercado cambiario y financiado obras regionales y municipales.

“El presidente Arce ya anunció que no será candidato, por tanto, no hay ninguna justificación electoral para seguir reteniendo estos fondos. La Asamblea debe asumir su corresponsabilidad con la situación económica y actuar con responsabilidad. No se puede seguir especulando políticamente con recursos que son del pueblo”, sostuvo.

Los créditos en cuestión, según el Gobierno, fueron negociados con organismos multilaterales y están destinados a infraestructura, salud, desarrollo rural y programas de inversión pública, muchos de ellos con componente de cofinanciamiento para gobernaciones y municipios.

Contexto político y presión por divisas

La advertencia del Ejecutivo ocurre en medio de una creciente tensión por la escasez de dólares, que impulsó la cotización del billete verde en el mercado paralelo hasta Bs 7,00 por unidad o más, muy por encima del tipo de cambio oficial (Bs 6,96).

Sectores empresariales y comerciantes reportan dificultades para importar productos, lo que ha provocado cierres de tiendas en ciudades como La Paz, donde se observaron crespones negros en señal de protesta.

Montenegro sostuvo que, de haberse aprobado los créditos a tiempo, “la presión sobre el dólar sería menor” y muchas inversiones ya estarían en marcha. “Estos recursos no los gestionamos ayer, los hemos tramitado en 2022 y 2023. Su paralización no tiene sentido y perjudica directamente al aparato productivo”, insistió.

El ministro hizo un llamado a “todos los actores políticos” a evitar el uso electoral de la economía y a respetar las reglas democráticas. “No se puede utilizar el bloqueo como un mecanismo de presión en año electoral. Necesitamos estabilidad y responsabilidad”, concluyó.