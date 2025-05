Estos son los 9 candidatos habilitados hasta el momento para las elecciones en Bolivia

Eduardo del Castillo, Jorge “Tuto” Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Eva Copa, cinco de los nueve candidatos presidenciales de Bolivia

Las nueve organizaciones políticas habilitadas para concurrir a los comicios generales de agosto en Bolivia inscribieron este lunes a sus candidatos, mientras que el ex presidente Evo Morales intentó sin éxito registrar su postulación con la sigla de un partido cuya personalidad jurídica fue revocada.

El periodo de inscripción, iniciado el pasado 14 de mayo, terminó a las 23:59 locales (03:59 GMT del martes), con el registro de postulantes de las nueve organizaciones políticas, entre partidos y alianzas, habilitadas para participar en las elecciones del 17 de agosto, informó el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga.

Una décima organización política inscribió al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pero su postulación quedó en suspenso. El TSE tiene tiempo hasta el próximo 6 de junio para expedirse y decidir si lo deja competir o no.

Los nueve binomios habilitados hasta el momento

Eduardo del Castillo – Milán Berna (Movimiento Al Socialismo – MAS)

Jorge “Tuto” Quiroga – Juan Pablo Velasco (Alianza Libre)

Samuel Doria Medina – José Luis Lupo (Alianza Unidad)

Manfred Reyes Villa – Juan Carlos Medrano (Autonomía Para Bolivia – Súmate)

Rodrigo Paz – Edman Lara (PDC)

Jhonny Fernández – Felipe Quispe (Alianza La Fuerza del Pueblo)

Paulo Rodríguez Folster – Antonio Saravia (Libertad y Progreso)

Jaime Dunn – Edgar Uriona (Nueva Generación Patriótica)

Eva Copa – Jorge Richter (Movimiento Renovación Nacional – Morena)

Andrónico Rodríguez

El caso Andrónico Rodríguez: “Están jugando con fuego”

El presidente del Senado de Bolivia, Andrónico Rodríguez, rompió con el ex mandatario Evo Morales al lanzar su candidatura presidencial por su cuenta este lunes con el partido Alianza Popular junto a Mariana Prado como candidata a vicepresidenta, en medio de una división en el oficialismo.

La presentación del binomio se realizó en un hotel de La Paz, ante la asistencia de cientos de simpatizantes, que después marcharon a la sede del Tribunal Supremo Electoral para inscribir la candidatura.

Este martes, el aspirante a la Presidencia advirtió a través de su cuenta en la red social X que podrían inhabilitarlo para competir en las elecciones y afirmó que “están jugando con fuego”.

“Alertamos a todas nuestras organizaciones sociales del país que algunos vocales de las salas constitucionales departamentales están jugando con fuego, porque sus acciones ilegales evidencian una clara subordinación a presiones políticas“, subrayó.

Y completó: “Deben ser conscientes de que están poniendo en grave riesgo las elecciones generales. Les pedimos que actúen dentro del marco de sus atribuciones, sin ceder a presiones externas”.

La Sala Constitucional Cuarta de La Paz, con los vocales Carmiña Ninós Cavera y Rubén Ramiro Conde al frente, marcó un giro inesperado en los últimos días. Según documentos judiciales, las resoluciones emitidas por este tribunal han suspendido las medidas clave adoptadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que respaldaban el Congreso del partido Tercer Sistema del 30 de marzo. Dicho congreso permitió la alianza con Rodríguez.

La impulsora del proceso, María Maciel Terrazas Merino, ex esposa de Félix Patzi, se presentó ante el tribunal alegando una expulsión ilegal del partido que fundó junto a Patzi.

Su reclamación se centra en reinstaurarse como militante, señalando como ilegítima su exclusión, la cual vulnera sus derechos políticos, según argumentó. Además, al descomponerse la validez del Congreso, el partido se ve imposibilitado para registrar candidaturas.

El dictamen, con fecha del 19 de mayo, establece que “se suspenden los efectos de la resolución 02/2025 (…) y del Congreso del 30 de marzo de 2025 (…) hasta tanto esta Sala resuelva la acción de amparo constitucional en el fondo”. Esto coloca al Movimiento Tercer Sistema (MTS) en un terreno legal incierto, incapacitado para presentar nuevas candidaturas.

El ex presidente de Bolivia Evo Morales quedó fuera de las elecciones generales del 17 de agosto al no haber podido inscribir su candidatura presidencial con un partido que estaba inhabilitado, informó este martes el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Morales (2006-2019), que promueve la creación de un nuevo partido llamado Evo Pueblo, recurrió al Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) para intentar registrar su candidatura, pero esa organización no está habilitada porque perdió su personalidad jurídica hace dos semanas.

El secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Fernando Arteaga, confirmó a la prensa que Morales no pudo inscribirse en tiempo, ya que “Evo Pueblo no es un partido con personalidad jurídica vigente y Pan-Bol tiene su personalidad jurídica cancelada, por lo tanto no pueden hacer registro de candidatos”.

El ex mandatario insistió esta jornada diciendo que “nuestro Instrumento Político EVO PUEBLO (Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo) cumplió los requisitos y plazos establecidos para registrar a nuestro binomio mediante el sistema digital del Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, a pesar de las declaraciones de Arteaga que dicen lo contrario.