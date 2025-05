Sube el precio de la leche de Bs 6,90 a Bs 9, en tiendas de barrio

El precio de la leche en tiendas de barrio ha registrado un incremento significativo en los últimos días, pasando de 6,90 bolivianos a 9 bolivianos por litro, EL DEBER constató este incremento en un recorrido en barrios y mercados de la ciudad. Esta alza se produce en un momento en que el Gobierno mantiene una política activa de control de precios para este producto de la canasta básica.

El aumento ha generado preocupación entre los consumidores, especialmente en sectores populares, y ha reactivado el debate sobre la sostenibilidad de la cadena productiva lechera, que enfrenta presiones tanto por el lado de los costos como de la oferta.

Incluso algunos comerciantes indicaron que la industria está racionando el producto. “Antes me daban lo que yo pedía, ahora solo me dieron cinco bolsas, porque no están procesando mucha leche”, indicó una comerciante a este medio.

En días pasados, Eduardo Cirbián, presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple), explicó en entrevista con medios de televisión, que la producción ha comenzado a resentirse, debido al retiro de varios productores del sistema de provisión formal.

“Hemos tenido, el martes (de la anterior semana), una reunión con la industria y ellos ya nos han manifestado que hay 10 productores que han dejado de entregar leche. ¿Qué significa? Menos producción, menos volumen”, afirmó Cirbián.

El dirigente señaló que muchos productores están evaluando alternativas más rentables, ante los bajos márgenes que deja la leche. “Uno puede ver el tema de la ganadería, el tema de la caña de azúcar… vender sus animales a buen precio, revolcar factura. Es fácil”, dijo, aludiendo al creciente atractivo económico de otras actividades agropecuarias frente a la producción láctea.

Además, indicó que quienes se retiran del rubro están reinvirtiendo sus ingresos en otras actividades más rentables. “Este productor, eso (el dinero) lo ocupa para una inversión, para cambiar su potrero y hacerlo más productivo, ya sea caña de azúcar o mejorar su pastura para hacer mejor la ganadería”, agregó.

El Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ha reiterado que no existe autorización oficial para el alza del precio de la leche y ha anunciado operativos de control en mercados y puntos de distribución. El viceministro de Comercio Interno, Grover Siles, informó que se intensificarán las fiscalizaciones para garantizar que el precio regulado, de Bs 6,80 por litro de leche, se respete en todo el país.

Con una menor oferta y una demanda estable, los precios en tiendas de barrio reflejan esa tensión. Comerciantes minoristas señalan que están pagando más por el litro de leche al proveedor, lo que los obliga a ajustar los precios al consumidor final.