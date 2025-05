Murió Pepe Mujica: qué le pasó y de qué falleció

El expresidente de Uruguay José «Pepe» Mujica murió este martes 13 de mayo a sus 89 años. La triste noticia fue confirmada por el mandatario Yamandú Orsi a través de sus redes sociales: «Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho Viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo».

El 29 de abril de 2024 había anunciado que padecía cáncer en el esófago. Debido a este tumor, debió someterse a un proceso de radioterapia y luego a una gastrostomía con una sonda gástrica para alimentarse. A fin de año se realizó otro tratamiento para colocarse un stent en el esófago para mejorar la ingesta. Semanas después, los médicos le informaron que el cáncer se había expandido y él anunció que no se sometería a más tratamientos.

Desde entonces, estaba bajo cuidados paliativos, pero en los últimos días, su salud empeoró. «Están tratando que esté sin dolor, que no tenga ansiedad y que pueda dormir, contó su esposa Lucía Topolanksy. «Está en la meseta, está a término, estamos tratando que pase lo mejor posible, esto tiene un final anunciado se trata de cuidadados paliativos», fueron las palabras de la esposa de Mujica, quien además pidió que no haya «temor». «Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final, eso es lo que prometí», confió.

«Hasta acá llegué»: el día que Mujica anunció que dejaba su tratamiento contra el cáncer

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, relató el exmandatario uruguayo junto a su compañera de toda la vida, Lucía Topolansky, en una entrevista con semanario local Búsqueda.

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos”, dijo con los ojos llenos de lágrimas según narraron los periodistas que participaron de la entrevista.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, concluyó.

“Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, y se gasta y se va”, dijo en abril de 2024, el día que anunció que tenía cáncer. “El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo”.

Finalmente, agregó que la única libertad que existe está en la cabeza y se llama “voluntad”. ”Si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones. Y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces”. “Por lo demás, estoy agradecido y que me quiten lo bailado”, cerró