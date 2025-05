Bolivia, en el ‘top ten’ de países latinoamericanos donde es más caro llenar el carrito del supermercado

La crisis, la escasez de dólares y la inflación van restringiendo el poder adquisitivo de los bolivianos. Un reciente estudio demostró que Bolivia se encuentra en la lista de los 10 países donde es más caro llenar el carrito del supermercado con alimentos, de forma mensual.

La Fundación Ecosur, en Argentina, publicó un estudio en el que se revela que Uruguay es el país sudamericano donde es más caro llenar el carrito con alimentos comprados en un supermercado, con un costo que ronda los $us 646 mensuales. Le sigue Argentina, con $us 557 mensuales y México, con $us 547.

Bolivia ocupa el octavo lugar, con un costo de $us 399 mensuales, por encima de Brasil ($us 379) y Paraguay ($us 342). Cabe señalar que en América Latina y el Caribe existen un total de 33 países que son miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El relevamiento de Ecosur, realizado en la semana del 21 de abril, se centró en los precios de supermercados de cada país y en los datos del sitio Numbeo, exceptuando el caso argentino. En la Argentina, la fundación trabajó sobre precios de Carrefour debido a la alta volatilidad y dispersión de precios en línea.

De acuerdo con el portal Infobae, el estudio consideró una canasta mensual representativa del consumo de una familia tipo de cuatro integrantes: un hombre de 35 años, una mujer de 31 años, una hija de 8 años y un hijo de 6 años. La composición del carrito o “changuito”, como se denomina en Argentina, incluye más de 30 productos entre los que se encuentran carne vacuna, pan blanco, verduras, leche, frutas, bebidas y productos envasados.

La Fundación Ecosur relevó precios en los supermercados más representativos de cada país. En cada caso, seleccionó un máximo de cinco marcas por producto y promedió los valores obtenidos.

Para facilitar la comparación, todos los valores se expresaron en dólares, aplicando los tipos de cambio oficiales de cada país informados por sus respectivos bancos centrales. Cabe señalar que, en Bolivia, el cambio oficial es prácticamente inexistente y para las transacciones en dólares se toma en cuenta el precio del mercado paralelo, que al momento de la toma de las muestras, se encontraba en Bs 13,50.