Pilcomayo: Ven prácticas pesqueras dañinas para el río

En una entrevista con Radio ACLO Chaco, destacó que, si bien cada año se espera el inicio de la temporada de pesca con cierta expectativa económica, también se repiten problemas graves, como la falta de control a concesiones pesqueras, la pesca indiscriminada con métodos inadecuados y las contínuas pérdidas humanas en el río.

«El tiempo está cambiando, estamos pescando en condiciones difíciles, pero ya estamos acostumbrados. Sin embargo, lo malo es que cada año hay denuncias de muertes y faenas mal realizadas», señaló Pérez.

El dirigente denunció prácticas irregulares en zonas como kilómetro nueve, donde se realiza pesca con cucharas, un método que daña a los peces al arrojarlos contra piedras, además de generar contaminación por la manipulación irresponsable de residuos.

“Ahí destripan a los peces y queda una hedentina tremenda. He ido personalmente y he visto cómo botan las tripas. No son nuestros hermanos indígenas, es gente con movilidades, y no hay educación ni limpieza”, lamentó.

Mencionó que se han reportado indicios de peces muertos sin explicación, lo que motivó una queja formal ante Codefauna, pero hasta ahora no hay una respuesta efectiva.

Pérez Nazario criticó la falta de valorización al trabajo del pescador, señalando que los precios que reciben por su producción no reflejan el sacrificio que implica esta labor. «Para comprar un kilo de arroz se necesitan cinco sábalos; para un litro de aceite, hasta nueve. Eso es injusto. No valoran nuestro esfuerzo», afirmó.

Además, advirtió sobre la presencia de pescadores clandestinos y comercializadores que aprovechan la situación para pagar precios bajos. El líder indígena hizo un llamado a las autoridades regionales y departamentales para que tomen medidas en protección del río, sus especies y los derechos de los pueblos originarios que dependen de esta actividad para sobrevivir.