Estados Unidos ofrece un estímulo de mil dólares para todos los migrantes que se autodeporten

El gobierno del presidente Donald Trump ha lanzado una iniciativa destinada a incentivar a los migrantes indocumentados a regresar a sus países de origen. Las personas sin permiso de estancia en Estados Unidos que opten por la autodeportación recibirán una asistencia económica de 1.000 dólares, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El DHS detalló que aquellos migrantes que utilicen la aplicación CBP Home para comunicar al gobierno su intención de regresar a su país no serán objetivos prioritarios para la detención y expulsión por parte de las autoridades migratorias, lo que implica una menor probabilidad de ser arrestados durante el proceso de salida del país.

En palabras de los funcionarios de Seguridad Nacional, la autodeportación “es una forma digna” de salir del país, misma que evitará que los migrantes sean interceptados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estimaciones del DHS indican que, tomando en cuenta el pago de 1.000 dólares a los migrantes indocumentados, el uso de CBP Home para estos fines representará un ahorro en los costos de deportación en “aproximadamente un 70%”, en contraste con el gasto promedio de arrestar, detener y expulsar a las personas que no tienen permiso para estar en el país, que es de 17.121 dólares.

Kristi Noem, secretaria del DHS, afirmó que su departamento ahora ofrece a los migrantes indocumentados asistencia financiera para los viajes, además de los 1.000 dólares mencionados anteriormente, para que vuelvan a sus países de origen utilizando la app CBP Home, anteriormente conocida como CBP One.

“Esta es la opción más segura para las fuerzas del orden y los extranjeros, y representa un ahorro del 70% para los contribuyentes estadounidenses. Descargue la aplicación CBP Home hoy y autodepórtese”, subrayó la secretaria de Seguridad Nacional.

Dicha estrategia fue calificada por Noem como la “mejor manera y la más económica” de abandonar EEUU y evitar un arresto.

La aplicación, a través de la cual los extranjeros que cumplan con los requisitos pueden enviar su “intención de salida”, era una herramienta que, durante el gobierno del expresidente Joe Biden, permitió la entrada legal de casi un millón de personas a EEUU.

Se les permitía trabajar y otorgaba citas hasta a 1.450 personas por día en ocho cruces fronterizos diferentes. Un número que rápidamente se vio rebasado por la demanda, ya que, en promedio, 280.000 migrantes competían diariamente por un espacio a finales de 2024.

Nació al final del primer mandato de Trump y servía para que los agentes aduaneros programaran inspecciones, pero fue Biden quien extendió su uso a los migrantes.

El 20 de enero, el actual presidente estadounidense puso fin al uso de la app, con esto, todas las citas agendadas previamente fueron canceladas.

A principios de abril, todos los migrantes que obtuvieron permiso temporal a través de CBP One recibieron órdenes de abandonar “de inmediato el país”, tal y como reportó The Associated Press (AP) en aquel entonces.

Funcionarios de la unidad de asuntos de prensa del DHS declararon que la cancelación de dichos permisos era “una promesa cumplida al pueblo estadounidense”, enfocada en proteger las fronteras y la seguridad nacional.

En aquel entonces, una familia hondureña que entró de manera legal al país utilizando la aplicación dijo que recibió un mensaje que decía “es hora de que abandonen EEUU”, tal y como reportó AP.

Hasta diciembre de 2024, un total de 936.500 personas habían entrado al país a través de los cruces fronterizos con México.