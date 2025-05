Los panificadores seguirán reduciendo el peso del pan

Los panificadores de Tarija decidieron seguir bajando el peso del pan de un boliviano, que antes era de 100 gramos, luego de 80 y ahora será de 50 gramos cada unidad. El justificativo es que los insumos que usan están caros y que están produciendo a pérdida, además que no reciben ningún tipo de subvención del Gobierno.

“El pan de un boliviano tendrá un gramaje de 50 gramos, y ya no va haber pan de seis por cinco bolivianos. El pan de dos bolivianos se va a mantener y a las tiendas vamos a entregar a tres unidades por cinco bolivianos, para que el consumidor final lo adquiera a dos bolivianos”, dijo Dilbert Flores, dirigente de este sector.

Aseguró que estos precios fueron consensuados con las bases del sector. Espera el llamado de las autoridades para que propongan cómo solucionar este tema que seguramente afectará la economía de las familias en Tarija.

Flores insiste en que los panificadores no usan la harina subvencionada por el Gobierno porque no garantiza la calidad para la elaboración del pan. “Y lo más importante, no se garantiza el abastecimiento. No queremos que el día de mañana la gente esté haciendo fila como se hace para el combustible”, recalcó.

Los reclamos no se dejaron esperar. Varios ciudadanos, a través de las redes sociales, reclamaron que en Tarija se vende el pan más caro de Bolivia, ya que se daba seis unidades por cinco bolivianos, mientras en otras regiones el pan costaba 50 centavos.

Por otra parte, le recordaron a los panificadores que durante años se beneficiaron de harina y manteca de contrabando que compraban a bajos precios y, pese a ello, tampoco bajaron el precio.

Ante el descontento, Flores recalcó que los panificadores están sujetos al Decreto 21060, de libre oferta y demanda. “El consumidor que quiera, lo compra”.