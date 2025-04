Mejora en perspectivas económicas de Brasil da una mano al presidente Lula

Bloomberg reporters answer your questions on Trump’s policies during his first 100 days in his second term as president. Tune in on May 1 at 11 a.m. ET.

La aprobación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, repuntó en abril tras tres meses de caídas impulsadas en gran parte por el alza de los precios de los alimentos, que ha afectado el ánimo de los votantes.

El 46,1% de los brasileños aprueba la gestión de Lula, frente al 44,9% de marzo, según la última encuesta Latam Pulse, elaborada por AtlasIntel para Bloomberg News. La desaprobación bajó a 50,1%, desde el 53,6% registrado el mes anterior.

El repunte sugiere que Lula podría estar saliendo del período más difícil de su presidencia, cuando el aumento en los precios de productos básicos como el café, los huevos y la carne de res empujó la inflación al 5,5%, su mayor nivel en dos años. Eso erosionó su posición entre sus partidarios tradicionales, los trabajadores de bajos ingresos, las mujeres y los votantes del empobrecido noreste.

Una mejora en las perspectivas económicas también impulsa su popularidad. El real se ha recuperado tras caer más del 20% en 2024, ayudando a moderar las expectativas de inflación, mientras que la confianza del consumidor muestra signos de repunte.

Hasta ahora, Brasil ha evitado un impacto severo de la guerra comercial entre sus principales socios, EE.UU. y China. Aunque Donald Trump impuso un arancel del 10%, la estrategia de Lula de priorizar el diálogo sobre la represalia inmediata ha mitigado los daños.

“Lo que hemos visto en las encuestas de este mes es que el gobierno brasileño ha respondido bien a los aranceles de Trump”, afirmó Yuri Sanches, director de análisis político de AtlasIntel, en una entrevista telefónica. “Y ha reaccionado bien al simplemente no reaccionar”.

La encuesta de AtlasIntel se realizó entre el 20 y el 24 de abril, con 5.419 participantes en Brasil y un margen de error de ±1 punto porcentual.