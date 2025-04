Carlos Tevez reveló que hablará con Riquelme por su partido homenaje: los llamados a Messi y Cristiano

Carlos Tevez manifestó su deseo de organizar un partido homenaje en La Bombonera, acompañado por grandes figuras del fútbol internacional como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. La idea, según explicó en una entrevista con el canal Olga, es concretar un cierre formal con la hinchada de Boca Juniors, club con el que conquistó títulos locales e internacionales. “Sería lindo cerrar un ciclo con un partido homenaje. Yo creo que se va a dar. Se tiene que dar. No hubo charlas. Lo voy a hacer, pero hay que fijarse cuándo, qué momentos, porque no es fácil”, expresó el ex futbolista.

El Apache señaló que su intención es realizar el evento “a fin de año”, evitando que se mezcle con el calendario político del club en el próximo. “Si lo tenemos que hacer, me tengo que juntar con Román (Riquelme), decirle del tema de la cancha. Está todo dando vuelta en la cabeza. Hay que poner la idea y, si la quiero hacer, es sentarme con Román. Sería cerrar un ciclo”, agregó. Consultado sobre los nombres que le gustaría invitar, Tevez fue directo: “Los juntamos. Los voy a buscar yo”, en referencia a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Luego, bromeó: “Si hay un penal por los puntos, lo patea Messi. Si es mi despedida, yo”.

También reveló con humor cómo los tiene agendados en su teléfono: “A Cristiano lo tengo como CR7. A Leo lo tengo como ‘enano’”. Entre otros invitados, mencionó a Van der Sar, Buffon, Chiellini y Evra, con quienes compartió etapas en el fútbol europeo. Sobre una posible carrera dirigencial, Tevez fue tajante: “No voy a ser presidente de Boca. No está en mi cabeza, primero porque no estoy preparado. Segundo, soy entrenador. Me quieren subir a un lugar político al que no voy a subir porque no estoy preparado. Tenés que saber ubicarte”.

Respecto a su futuro como técnico, afirmó que busca un nuevo desafío: “En las dos experiencias que tuve (Rosario Central e Independiente) no estaba cómodo con la gente que manejaba el club. Eso uno lo tiene que mejorar. El próximo paso como entrenador tiene que ser diferente”. En este sentido, no se candidateó al banco de Boca “por respeto a Gago”, pero reconoció que en un futuro le gustaría dirigir al Xeneize.

Al hablar sobre jugadores que quisera dirigir, mencionó a Cristian “Cuti” Romero y a Alexis Mac Allister: “Lo que ha crecido Alexis es una barbaridad”. En relación con su vínculo con la hinchada, recordó: “Uno de jugador daba un mensaje sin querer, a chicos de barrio que veían imposible llegar. Inspirabas a los pibes para que se motiven a intentarlo”. Y agregó: “Volví a Boca por pasión, quería llegar de mi mejor forma y no retirado”.

Tevez también reflexionó sobre su cambio de mentalidad en el fútbol europeo: “A los 30 años empecé a jugar al fútbol. Antes jugaba a la pelota. Perdés la pasión y empezás a ser más profesional, a pensar más en el dinero. Ese click lo di en el Manchester City”. En tanto, sobre su retiro, reveló: “Cuando se murió mi viejo no tenía sentido seguir. Me levanté, le dije a Vanesa, mi señora, que no toco más una pelota. Nunca me arrepentí. A mí me tocaba salir del entrenamiento, ir al hospital y ver a mi papá en estado vegetativo. Era pandemia, el estadio estaba vacío… Fue muy duro. Un año y medio en esa situación”.

En relación con la selección argentina, elogió al plantel actual, pero evitó comparaciones: “La actual Selección es de las mejores, pero no hay que ponerle el título de la mejor de todas las épocas. No me tocó vivir la del 78. Les faltaría el respeto a los que jugaron”. Por último, recordó cómo se concretó su pase del Manchester United al Manchester City: “Me llama el jeque el día anterior a la final de Champions contra el Barcelona. Ferguson me dice que me iba a comprar y mejorar el contrato. Yo le dije que me voy a la vereda de enfrente. Firmé con el City y los hinchas del United empezaron a quemar camisetas”.

Para terminar, Carlos Tevez habló del presente de Boca y reconoció que “es triste” verlo fuera de la Copa Libertadores y Sudamericana: “Es muy difícil opinar de este lado. Para el hincha es triste ver a Boca que no juegue Libertadores y Sudamericana. Es fuerte. Juega cada domingo. No es fácil para nada, para la gente, ver el sorteo de la Libertadores y Sudamericana por televisión, no ver al equipo los miércoles y jueves y no jugar Libertadores. Lo digo como hincha. En el torneo sigue primero, gana y lo elogian, pero pierde y lo critican porque no juega Libertadores. Lo van a querer desestabilizar al técnico”. Con relación a la posible vuelta de Leandro Paredes, concluyó: “Obvio que me gustaría ver a Paredes en Boca. Pero son decisiones y va a volver a vestir la camiseta de Boca, el año que viene o después”.