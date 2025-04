Katy Perry brinda sus primeras declaraciones tras regresar del espacio

Alrededor de las 9:30 de la mañana (hora local de Texas), la cápsula de Blue Origin donde viajaban la presentadora Gayle King, la productora Kerianne Flynn, la ingeniera Aisha Bowe, la activista Amanda Nguyen, la esposa de Jeff Bezos, Lauren Sánchez y la cantante Katy Perry, regresó a la Tierra con todas sus tripulantes sanas y salvas.

Después de ser captada besando el suelo de Texas como una forma de agradecer su regreso a salvo la cantante de “Firework” compartió sus primeras declaraciones tras convertirse oficialmente en una astronauta.

“Me siento super conectada con el amor, esta experiencia me mostró que nunca sabes cuánto amor hay dentro de ti, cuánto amor tienes para dar y cómo has sido amado hasta el día que despegas”, dijo Katy Perry entre lágrimas.

Durante la entrevista, Katy fue cuestionada sobre su hija, Daisy, quien vio la transmisión del lanzamiento muy orgullosa de su madre. Para llevarla siempre con ella, Katy llevó una margarita (cuyo nombre en inglés es “Daisy”). La cantante aprovechó para compartir la importancia del nombre de su hija.

“La margarita (Daisy) es una flor común, pero crecen a través de cualquier condición. Crecen a través del cemento, a través de las grietas, de las paredes. Son resilientes, son fuertes, son poderosas. Las flores me parecen la sonrisa de Dios, pero también un recordatorio de lo hermosa que es la Tierra y la hermosa magia que hay en todos lados, rodeándonos, incluso en una pequeña margarita. Así que lo aprecio mucho, lo recuerdo, lo cuido y lo protejo”.

Katy también reflexionó sobre la importancia que tiene este viaje no sólo para ella, sino para las futuras generaciones de mujeres.

“Se trata de una energía colectiva allí, se trata de hacer espacio para la mujer futura y ocupar espacio y pertenencia y se trata de este maravilloso mundo que vemos ahí fuera y apreciarlo y todo esto es en beneficio de la Tierra”.

Perry, quien ha hecho récords de ventas en todo el mundo, llenado estadios en cada país que visita y convertido decenas de canciones en himnos generacionales, reveló en qué lugar se coloca esta experiencia en su récord personal:

“Esta experiencia está en segundo lugar, después de ser madre. Y esa fue la razón por la que fue difícil ir porque todo mi amor está ahí. Tuve que entregarme y confiar que el universo iba a cuidar de mí y protegerme y también a mi familia, a mi hija, Estoy muy contenta de haber recibido el regalo de ser madre y de ir al espacio, es increíble, y quería dar ejemplo de valía y valentía”.

Respecto a los sentimientos que invadieron a la cantante mientras se encontraba flotando en la inmensidad del espacio, esto comento:

“Es la altura más alta. Es entrega a lo desconocido, confianza y todo este viaje no es solo ir al espacio, es entrenamiento, es el equipo, es todo. No podría recomendar más esta experiencia, esto está a la altura de todas las diferentes herramientas que he aprendido en mi vida (…)”

Para terminar, Perry aseguró que escribirá una canción de esta experiencia muy pronto. Además, reveló que pronto compartiría con sus fans el setlist oficial de su próxima gira