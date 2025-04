María Becerra, nueva embajadora de una firma de calzado española: “Para mí es primordial trabajar con una marca que me guste”

Con una presencia magnética y una carrera que no deja de crecer, María Becerra se ha consolidado como una de las voces más representativas del pop urbano actual, conectando con una audiencia que no conoce de fronteras ni géneros. Desde sus inicios en YouTube hasta su consolidación como una de las artistas más influyentes de la música latina, la cantante ha trazado un camino propio, combinando su verdad y su fuerza en cada letra. Pero María es mucho más que la argentina más escuchada de Spotify, también es sinónimo de estilo y tras sus apariciones públicas se encuentran algunos de los looks más icónicos de las alfombras rojas.

‘La nena de Argentina’ es un icono en redes sociales, donde sus más de 14 millones de seguidores observan cada día cómo la elegancia y la moda urbana se mezclan bajo su nombre. Ahora, vuelve a presentar su colaboración con la marca de calzado española XTI, donde han creado una nueva temporada basada en sneakers, botines, sandalias, bailarinas y botines cowboy, de estética urbana, moderna y cómoda. Para conocer más sobre este nuevo proyecto, Infobae España ha podido hablar con María Becerra.

-Pregunta: Esta es tu segunda temporada como imagen de Xti. ¿Qué te ha motivado a repetir como embajadora de la marca?

-Respuesta: Me animé porque la verdad es una marca que me gusta. Para mí eso es lo primordial. Cuando trabajas con cualquier persona, cualquier tipo de marca, de lo que sea, te tiene que gustar lo que te proponen. ¿No es lindo trabajar de esa manera? Y me encanta lo que ellos proponen. Me encantan sus lemas, los nombres de las campañas, su forma de trabajo. Me encantan los productos porque soy la que se los tiene que poner, sacarse las fotos, y están en la calle durante meses esas fotos. Entonces creo que lo primordial es que te guste en verdad.

-P: Se trata de una colección muy streetwear, pero a la vez elegante. Básicamente en lo que se fundamenta tu estilo. ¿Crees que has conseguido reflejar tu esencia en cada uno de los modelos?

-R: Totalmente, sí. De por sí creo que a mí me gusta más vestirme ancha. Tengo un estilo más urbano, se podría decir. Realmente siempre fui como más fan del oversize y de la ropa deportiva con alguna otra prenda fina o un zapato con tacón. Me gusta mucho eso y realmente es lo divertido para mí. Atreverme a combinar ese tipo de calzado.

-P: En esta ocasión no solo os centráis en los zapatos, sino que también os animáis con los bolsos. ¿Qué te pareció esta nueva propuesta cuando te la presentaron?

-R: Divino. Amo los bolsitos que están haciendo, la verdad me parecen súper bonitos y son bolsitos que yo creo que son para cualquier ocasión. Eso es lo que también me gusta. Como que son muy versátiles. Los puedes usar en cualquier ocasión y eso me encanta.

-P: Este viernes comienzas tu gira en Madrid subiéndote al escenario del Primavera Pop y te espera todo un verano cargado de conciertos por España. ¿Qué ciudad tienes más ganas de visitar?

-R: La verdad, me encantan mucho las Islas Canarias y las Baleares. La playa aquí es preciosa, así que tengo muchas ganas de ir a Canarias y a Mallorca.

-P: Y en cuanto a ese nuevo proyecto que tienes entre manos, ¿qué nos puedes contar sobre él?

-R: Mi nuevo proyecto la verdad que no es nada nuevo porque viene desde hace mucho tiempo, años te diría. Siempre tardan bastante en armarse los álbumes, pero ya está cercano a parirse, digamos. Estoy a punto de parir y estoy feliz.