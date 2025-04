Un cómplice de Morena Rial ventiló lo que nadie se imaginaba de Loly Antoniale y dejó a todos en shock

Loly Antoniale sigue ausente en las redes sociales, pero su nombre volvió a estar en boca de todos en las últimas horas tras la aparición de un audio escandaloso. Se trata de un mensaje de voz de Tadeo Suárez, el cómplice que Morena Rial tendría en Uruguay. Allí, el joven ventiló el verdadero motivo por el que ella abandonó la Argentina para instalarse definitivamente en Miami.

“Es una chica con muchas cosas oscuras Morena, pero hay que ir bien. Y, bueno, Jorge es la peor peste. Hizo desaparecer a la Niña Loly por un embarazo que le hizo abortar. Con eso te lo digo todo”, disparó en una grabación que expusieron al aire de LAM (América). Esta información se la habría revelado la mediática, que ahora enfrentaría severos problemas con su papá.

Jorge Rial, que todavía no emitió palabra al respecto, también podría iniciar acciones legales contra Suárez, ya que se trata de una grave acusación. Por su parte, Mariana tampoco salió a aclarar este supuesto episodio y continúa sin dar señales en Instagram, donde se reportó por última vez hace un año.

La separación de Jorge Rial y Loly Antoniale sigue dando que hablar luego de nueve años, y fue Morena Rial la que volvió a instalar el tema en los programas de TV. En junio de 2023, tras un acto de sincericidio sobre la pésima relación que mantenía con su papá, contó el verdadero motivo del final del romance con la modelo y sorprendió a todos.

En LAM (América), la mediática señaló que la pareja se rompió porque su hermana, Rocío Rial, se llevaba pésimo con la cordobesa, y llegó un punto en el que el periodista ya no lo soportó. “Mi hermana es más viva. No lo confronta a mi papá, le endulza el oído”, expuso sobre el vínculo de padre e hija.

Mariana Antoniale no la pasó nada bien luego de romper con el ex Intrusos, y después de algunos meses decidió mudarse a Miami para empezar de cero. Desde allí sigue todas las novedades del popular clan, y no dudó en ponerse en contacto con Morena cuando se enteró del infarto que había sufrido Jorge en Colombia. “Yo creo que en el fondo se siguen queriendo”, deslizó.