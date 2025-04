Imputaron a un policía jujeño por la golpiza a un menor en San Pedro

Un policía jujeño de la Unidad Regional Nº 2, fue imputado por el delito de «lesiones agravadas por calidad de funcionario público e incumplimiento de deberes de funcionario público», por haber golpeado a un adolescente de 15 años que terminó hospitalizado en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Además, otros efectivos policiales pertenecientes a la comisaría donde desempeña labores el agente inculpado, serán sometidos a un sumario administrativo para determinar la participación en el intento de encubrir el hecho de violencia institucional. De todas maneras, los representantes del Ministerio Público de la Acusación no descartaron que aquellas actuaciones sumarias, no muten para otras imputaciones que lleve a una situación mucho más compleja. El episodio, vale mencionar, se registró hace algunos días cuando un joven de 15 años fue interceptado por personal policial de la Seccional Nº 35 en el ingreso a la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde tras hacerlo descender de la motocicleta en la que se desplazaba, lo golpearon con una tonfa, causándole múltiples lesiones. Posterior a esto, el menor fue llevado a la comisaría, donde contactaron a su madre y le dijeron que su hijo había protagonizado un siniestro vial, por lo que estaba siendo asistido por el SAME para ser finalmente trasladado al Hospital Guillermo Paterson. En el nosocomio, la mujer se enteró por médicos que atendieron al joven y la propia declaración de su hijo, que en realidad había sido víctima de brutalidad policial, por lo que decidió denunciar el episodio ante el personal de la Seccional Nº 9. Finalmente, tras las averiguaciones realizadas por la fiscalía, se determinó la responsabilidad y el accionar de uno de los efectivos, el cual quedó imputado.