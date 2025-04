CODECUC no descarta acudir a la justicia para requerir información por la venta de EJESA

Ante el hermetismo en torno a la operación, Alejandro Mur, titular del Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y consumidor de Jujuy (CODECUC), ratificó que van a solicitar información al respecto, ya que se trata de la prestación de un servicio público. “Se trata de información pública muy importante que debería ya estar en acceso para los usuarios y consumidores de Jujuy, fundamentalmente por la relación usuario y empresa como servicio público esencial con titularidad del Estado, y los usuarios somos parte del Estado por lo cual tenemos derecho a saber este cambio de titularidad. Se ha cambiado a los propietarios de la concesionaria. Queremos saber si este cambio va a modificar la relación usuario – proveedor”.

En este sentido, Mur dijo que buscarán reunirse con los nuevos propietarios. “Se nota como una especie de secreto, como si se quisiera ocultar algo, no entiendo cuál es el motivo. En CODECUC está contemplado tener una conversación directamente con los nuevos propietarios de la empresa para obtener más información incluso de la parte estatutaria, del nuevo contrato social para saber cómo va a ser el futuro de la relación usuario – empresa proveedora”.

Asimismo, el titular del organismo en defensa del consumidor enfatizó que es necesario porque presta un servicio y se debería conocer cómo se va a distribuir la inversión anunciada. “Los datos deberían estar públicos, no solamente montos de inversión de la empresa para mejorar la calidad del servicio en toda la provincia, sino cómo va a ser la distribución, porque no es lo mismo en el Norte, en el ramal que en la capital. Si los nuevos propietarios de Ejesa dan a conocer la cifra millonaria de inversión, denota que no se estaba realizando la inversión suficiente para que tengamos un servicio acorde al precio que pagamos como usuarios. Jujuy tiene una de las tarifas más caras del país. Por eso necesitamos saber, tener un buen servicio acorde al precio, y no que sea perjudicial como ahora que hay personas que no pueden afrontar los montos de factura”.

En la provincia existen organismos destinados a defender los derechos de los usuarios. Sin embargo, esto no se aplica. “Tanto los entes de control, diputados y funcionarios en ejercicio son los que tienen que salir a defender lo derechos de los usuarios. El ente central por constitución de la provincia, es la Su.Se.Pu. Vemos que no se está realizando esto”.

Sobre los requerimientos periodístico que acude semanalmente a las oficinas de la Superintendencia de Servicios Públicos (Su.Se.Pu) para lograr una entrevista con su titular, Carlos Oehler, sin éxito porque según su secretaria “Oehler no tiene nada que decir a la prensa”, Mur opinó: “Es lamentable, hay mucho para informar. Desconozco el motivo por el cual no quieren hacerlo. De todas maneras, tarde o temprano, la información sale a la luz. Como asociación vamos a tratar de comunicarnos con los nuevos propietarios de Ejesa. En última, si hay que acudir al ámbito judicial para que sea requerido mediante oficio, se lo va a hacer porque hace al derecho a la información como usuario del servicio de energía eléctrica”.