Profesionales jujeños exigen mejoras salariales y se suman al paro nacional

Además, continúan con su pedido de abrir paritarias reales y que se otorguen aumentos de sueldos que equiparen la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Días atrás, la CGT ratificó el paro general del jueves 10 de abril. Amplia es la adhesión a las medidas de fuerza nacionales, aunque recientemente se conoció que UTA no será parte y habrá transporte debido al acatamiento a la conciliación obligatoria dictada por Nación.

Adhesión en Jujuy

En este contexto, los distintos sindicatos educativos de la provincia han ido confirmando que serán parte de la protesta, lo que podría afectar el normal dictado de clases en dicha jornada. Los profesores de CEDEMS, los educadores privados de SADOP y los delegados del gremio de los maestros ADEP, que continúa acéfalo, manifestaron su apoyo a la determinación. Y no son los únicos que adherirán… La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) también se ajustarán al reclamo.

Verónica Aramayo, secretaria gremial, dialogó con Radio 2 sobre los motivos de su decisión de apoyar las determinaciones nacionales y las modalidad que tendrán ante el paro. Por otra parte, hizo mención al planteo particular de los profesionales en la provincia. En ese sentido dijo que continúan con su pedido de negociaciones paritarias reales y que no sigan las imposiciones. Considera que los aumentos otorgados por el gobierno son insuficientes y que solo contribuyen a la pérdida del poder adquisitivo. Además, indicó que la provincia tiene superávit y recibió mayor coparticipación en Nación, por ende tiene los recursos suficientes para afrontar un incremento mayor.

Adhesión al paro nacional

“Nosotros vamos a adherir al paro nacional convocado por las tres centrales con la modalidad de paro sin asistencia. Si bien la UTA ha dicho que por una cuestión de conciliación obligatoria no va a adherir, el paro es contundente, posteriormente la CGT ratificó la medida de fuerza. Por lo tanto, en un contexto de ajuste tremendo, de recesión, de represión también, porque en el marco de esta medida vamos a estar apoyando acá en Jujuy la marcha de los jubilados, que son quienes vienen resistiendo al ajuste feroz del Gobierno Nacional. La medida se va a componer de estas dos modalidades, la participación en la marcha mañana a la tarde en Plaza Belgrano, que se va a estar haciendo también en el Congreso de la Nación, y el paro sin asistencia el día jueves”.

Paritarias provinciales

“Nosotros en la última reunión paritaria hemos planteado al ministro de Hacienda la necesidad de que se adelantasen al mes de abril la reunión paritaria, porque la intención del gobierno era pasar a mayo, entendemos nosotros, post-contienda electoral. Nosotros entendemos que la paritaria que han decidido, porque no son discusiones paritarias, nos informan de un número y se impone, ha sido del 5% en febrero, el 3% en marzo, lo que acumulativo llega a un 8,5 u 8,7. Y en relación a la inflación, ha estado ahí, ha habido una inflación en enero del 2,4, en febrero, si mal no recuerdo, el 3,9 y hay que esperar la de marzo, de una inflación que entendemos no es real, es mentirosa, no sucede cuando vamos a comprar al supermercado, está mal medida. Entonces, ese es un punto que nosotros tenemos en cuenta para discutir paritarias y la realidad no se condice con lo que dicen los números oficiales y lo cierto es que los aumentos en este sentido siguen siendo insuficientes teniendo en cuenta además la pérdida histórica que tenemos de nuestros salarios. Todos los sectores estatales y particularmente los profesionales quienes hemos avanzado el año pasado pero tenemos una pérdida de más de 15 años del poder adquisitivo de nuestros salarios. Así que desde ya entendemos que la convocatoria paritaria y el adelanto de esa convocatoria de abril es indispensable, es necesaria”.

Superávit y dinero para una recomposición de sueldos

“Vamos con la expectativa que dado que ellos han recibido en los dos primeros meses del año un 102% más en términos de coparticipación, lo cual implica 242 millones de pesos más que en el mismo periodo del año anterior, y a nosotros nos están dando un aumento del 8,5%, entendemos que tienen recursos de sobra para recomponer el salario en la medida de la plata que se recibe. En ese sentido es la discusión que solemos tener habitualmente cuando tratamos de discutir paritarias, pues nosotros desde el sindicato manejamos los números de la coparticipación, de qué reciben. El gobierno argumenta que no todo ese dinero es para pagar salarios, pero lo cierto es que sí hay superávit, que se han recibido un 102% más y nos están dando solo un 8,5%, bueno, es necesario y posible, entendemos discutir otros porcentajes que nos permitan recomponer de acuerdo a la real inflación que existe y a la vez recomponer en función de la pérdida histórica”.