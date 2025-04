Fuerte cruce al aire entre Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana después del escándalo con sus hijas

El paseo familiar que terminó en un escándalo entre Roberto Castillo y Daniela Vera Fontana continúa generando revuelo en el mundo del espectáculo. Todo comenzó cuando el abogado se encontró con su expareja en una plaza para que ella le entregue a las dos hijas que tienen en común. Pero este simple hecho derivó en una situación muy tensa cuando Vera Fontana advirtió que en el auto de Cinthia Fernández, actual pareja de su exmarido, no había sillas de seguridad para sus nenas. Entre acusaciones por supuesta violencia de parte de Castillo hacia su exmujer y versiones cruzadas, el abogado y la arquitecta decidieron enfrentarse al aire. En plena emisión de Puro Show (El Trece), la expareja compartió sus versiones de lo ocurrido y protagonizó una fuerte pelea en la pantalla chica.

Si bien al comienzo se había negado a hablar con él, Daniela aceptó la conversación ante la insistencia del panel del programa. La primera en tomar la palabra fue ella: “Él lo que quiere inculcar es que esto es una pelea entre mujeres, entre su actual pareja y yo, porque le encanta estar en el medio. Es un ser narcisista que quiere provocar eso”. En ese marco, recordó lo sucedido en la plaza: “Lo que menos le interesaba era lo que yo le estaba diciendo. ‘¿Trajiste las sillitas?’ Porque ya tenía reiteradas veces que veía su manejo sin las sillitas. Él me dice: ‘Estás enojada porque te respondió Cinthia. ¿No te bancás la respuesta?‘. Todo así. Te come la cabecita”.

Luego agregó: “¿Qué tiene que ver una respuesta de una señora que se cree que hace una cadena nacional en Instagram un viernes a la noche? A que yo te estoy preguntando si trajiste las sillitas”. Frente a esas declaraciones, el letrado le respondió: “Es fácil demonizar porque soy hombre y soy abogado. Pero yo ni uso el Instagram de Daniela, tampoco uso el Instagram de Cinthia. Ellas se pelean por sí solas”.

También expresó su malestar por la exposición del conflicto: “Yo lo que menos quiero es que mis hijas queden en el medio de esta pelea que es ridícula. Tampoco me sirve para absolutamente nada. De hecho, es vergonzoso estar peleando por unas sillitas en un programa de televisión. Para ustedes es un show, pero para mí me da vergüenza”.

“¿Qué es lo que le dije siempre a Daniela? Este show… A ver, voy y compro la sillita. Se terminó. El problema, entonces, significa que el problema nunca fueron las sillitas”, insistió. Y agregó: “Me equivoqué. Te estoy dando la derecha y te estoy diciendo que es irremediable. No puedo ir a una juguetería a comprar una sillita”. En ese punto, Daniela lo interrumpió: “¿Te vas a Mar del Plata sin sillitas?”, haciendo alusión a una supuesta salida reciente sin las condiciones de seguridad requeridas para trasladar a las niñas.

La discusión pasó entonces a otro plano: el económico. “¿Por qué no hablamos de que no pagás la cuota alimentaria ni el alquiler de tus hijas del mes de abril?”, le lanzó Daniela. Castillo intentó justificarse: “Me mandaste ese mismo momento antes de ir a la plaza. Me dijiste: ‘Traeme la plata de la cuota’. Y yo te dije: ‘Listo, perfecto. Tengo la factura acá, la mando ahora, la de este mes‘”. Sin embargo, ella remarcó que debía abonarla del primero al quinto día del mes, por lo que estaba incumpliendo con el acuerdo. “Fue cinco el sábado cuando se generó todo este disturbio”, replicó Castillo.

Daniela retrucó que él le había dicho a su abogada que no pensaba pagar. El letrado lo negó: “Si no es una cuestión de plata. Mientras estoy hablando con vos, vos no sé dónde estás. Yo estoy yendo a ver a un cliente. Entonces, ¿por qué si vos sos una mujer profesional yo tengo que aportar más? Está bien, perfecto. Aporto más. Pero si después vas a tener problema con Cinthia Fernández, y mis problemas son inagotables…”.

En ese momento, Castillo lanzó un nuevo reproche: “Contame qué te debo o contame el hecho de violencia. No me digas ‘eso lo dejo en mi esfera íntima‘. Porque en todos los programas te pasaste diciendo que era un buen hombre, que era un buen padre, que era un tipo del que seguías enamorada. Entonces ahora me cambian las condiciones”.

“Si te querés pelear con Cinthia, peléense, pero dejen a las bebés fuera”, reclamó. Daniela respondió con firmeza: “Es la mujer que comparte tiempo con mis hijas. En todo caso, la quiero abrazar y agradecerle que le cambie los pañales, que las baña, que juega con ellas. Lo único que no respetás es que nuestra hija menor dice que no”. Y finalizó: “¡Dejá de difamarme!”.

Más adelante, intervino Fernanda Iglesias, quien difundió los videos del altercado. Castillo criticó la exposición mediática: “Me parece mal que el negocio de los medios de comunicación exceda todos los límites, incluso el derecho de un bebé a no ser expuesto de la forma que se lo hizo”.

Iglesias, sin responder directamente, volvió sobre el tema de la cuota alimentaria: “¿No le dijiste a la abogada de Daniela: ‘Si me hace una denuncia, no le pago más la cuota’? ¿Se lo dijiste?”. Castillo respondió con cansancio: “Evidentemente esto no es una cuestión de plata. Si llegamos a un acuerdo en el cual yo estoy obligado a pagar determinadas cosas y los días, esto es emocional, como cuando hablamos de la casa de Icardi y Wanda”.

“Ella lo que quiere es demonizarme a mí y ponerme en un lugar que no sé… Como sus abogados dicen, como si ser abogado fuera algo malo. Como si salir con Cinthia Fernández, que es famosa, fuera un problema”, agregó. Su exmujer acotó: “Sos un lobo con piel de cordero”.

Iglesias confirmó que las cuotas anteriores estaban abonadas, pero que la del mes de abril seguía pendiente. Castillo contestó: “Llevo el monto de alimentos. Cuando llego, se arma todo este despiole. ¿Qué querés que haga?”. Y cerró con un nuevo pedido: “Todo lo que me decís, te digo que sí. Me decís: ‘Che Roberto, hay que comprar’. Olvidate. ‘Che, Elena necesita’. Olvidate. Todo. Te pido que en una seas…”.

Finalmente, el panel quiso saber qué reclamaba concretamente Daniela. Ella respondió: “Primero, reclamo la cuota del mes vigente. El pago del alquiler del mes vigente. Lo que quiero es que las nenas tengan seguridad siempre, estén en un auto o en otro. Nunca pongo un pero si se manejan en la camioneta de ella o de él. Lo que quiero es que cumpla con la comida sana, en lo posible”.

En el tramo final del enfrentamiento, Castillo volvió sobre el inicio del conflicto: “Lo de la sillita… Yo dije: ‘Daniela, estoy de acuerdo con vos. Voy a comprar. Esperame 20 minutos’. Se terminaba el problema. ¿Para qué me vas a acompañar? Para verificar algo que yo te estoy diciendo que no hay, no está”.

Previamente, el abogado se refirió públicamente al hecho por primera vez en una entrevista con el panel de Mujeres Argentinas (El Trece). A través de una llamada telefónica, Roberto recordó cómo inició el conflicto con su expareja. “El miércoles fuimos a pasear con las bebés. Subí un video donde Cinthia convencía a Elena que no se pelee con Olivia porque quería su autito y ella le decía: ‘Le damos alimento al autito así va más rápido’. Subí esa historia porque me pareció divertida”, relató Castillo.

“Y ella (Daniela) subió las propias diciendo que hay que respetar la decisión de Elena, y Cinthia me dice que la deja en una situación incómoda, que hace algo en contra de Elena cuando ella me re ayuda con las bebés. Yo le comenté que conteste, pero lo que pido es respeto porque quedo en esa posición”, sumó respecto a la reacción de su pareja ante las acusaciones de la arquitecta.

“Nunca tenemos problemas con Daniela porque nos estábamos llevando muy bien. Y llegó el sábado. Me cita en otro lugar, en una plaza que queda a 100 metros. Recorro un parque, llego, las bebés me abrazan, les digo que saluden a mamá y Daniela me dice que nos acompaña”, recordó respecto al inicio del conflicto que se viralizó en las redes. “Yo le digo que la camioneta la dejé a una cuadra y media, está Cinthia y te contestó anoche. Va a ser una situación incómoda para todos, pero le digo: acompañanos, pero quedate al frente”, aseguró.

Castillo aseguró que el punto de conflicto fue cuando Vera Fontana le preguntó si en la camioneta había sillitas. “Me pregunta si en la camioneta tenía sillitas y le digo que no porque es la de Cinthia. En la mía, sí”, explicó. “Ahí me empieza a grabar, se me ve en el video y ahí empiezo a mandar mensajes a lo loco. Se ve en el video que lo primero que le digo: ’Si esto va a ser un escándalo, quedate con las bebés en la plaza, voy 20 minutos al shopping que está a 15 cuadras y compro dos sillitas si es el problema‘”.

“Evidentemente no lo es”, continuó el letrado en plena emisión del ciclo. “Porque no puede ser que escale de manera desproporcional un tema sobre dos sillitas. Te doy la solución, estoy de acuerdo con la seguridad de las bebés. Vine en otra camioneta porque saqué a mi otra hija de tenis y la tengo que llevar a equitación. Tengo el tiempo justo, te pido disculpas”, continuó Roberto al respecto.

Según Castillo, su exmujer le dijo que “las nenas no son un paquete”, y él respondió: “Le digo: ‘Tenés razón. Voy, te mando una foto’. Ella comenta que le saco las bebés y en el video se veía que yo las tenía. Empieza a grabar, le comento que es invasión porque me di cuenta dónde venía la mano. Como ella asegura que la recriminé, a mí me parece mal que le mandes el video de nuestra bebé llorando a Fernanda Iglesias, que está vendiendo contenido”.

Al referirse a las grabaciones de sus hijas, comentó: “Si los padres permitimos que vendan los videos de nuestras hijas para demostrar no sé qué cosa… Porque Elena se pone a llorar porque es muy apegada a mí. En ese momento me dice que en estas condiciones no se pueden ir, levanta a Olivia y me saca a Elena. Después habla con su abogada, quien le dice que no se puede armar todo este circo. Si el problema son las sillitas, prestame las tuyas”.