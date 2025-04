La Justicia falló a favor de Cami Mayan en medio de su batalla legal con Alexis Mac Allister

Este miércoles, en el programa «Lape Club Social», que conduce Sergio Lapegüe por América, Marina Calabró reveló cuál fue la decisión de la Justicia en la batalla legal entre Cami Mayan y Alexis MacAllister en donde ella le pide una compensación económica por los años que vivió junto a él en el Reino Unido.

«Lo que estaba resolviendo la Justicia es la jurisdicción. Lo que decía él era que, como la convivencia fue básicamente en Inglaterra, tenían que litigar en el Reino Unido. Eso es lo que sostuvieron sus letrados en sede judicial», explicó la periodista.

«A su vez, lo que decía ella era que no porque tuvo que volver a la Argentina y que es muy difícil litigar afuera, dado que es costosísimo. Además de que él es argentino, tu familia es argentina, su relación arrancó en Argentina, se conocieron en la Argentina, es Campeón del Mundo por la Argentina, campeón de la Copa América por Argentina. «No me vengas con esto», dijo Calabró que decía Mayan.

Sin embargo, la Justicia falló a favor de la influencer al respecto de esta cuestión. «Darle la oportunidad a la actora de acceder a un proceso donde se debata si corresponde o no lo que se está reclamando, extremo que no puede debatir en extraña jurisdicción», leyó la resolución la periodista.

«La suerte del reclamo de fondo, es decir la compensación pretendida, será resuelta en su oportunidad y de acuerdo a las pruebas que produzcan en autos. Esto técnicamente, se llama rechazo de la excepción de incompetencia», terminó de leer Calabró.

«En primera instancia, la Justicia le dijo a Cami Mayan: «Usted tiene razón. Esto está bien que se dirima en la Justicia argentina. No hago lugar al pedido de la otra parte para resolver esta cuestión en una jurisdicción extranjera, en este caso la del Reino Unido», sentenció la periodista.

Esto decía Cami Mayan horas antes de que Alexis Mac Allister anunciara que iba a ser padre junto a Ailén Cova

Alexis Mac Allister y Ailén Cova anunciaron a través de sus respectivas cuentas de Instagram que van a ser papás por primera vez, «te deseamos y amamos con todo nuestro corazón nos vemos prontito 💗», escribió ella junto a un video, en donde se los pudo ver muy emocionados por este anuncio.

A su vez, horas antes de que se conozca esta noticia, Cami Mayán habló en el programa «LAM», que conduce Ángel de Brito por América, sobre su batalla legal con el futbolista El movilero del ciclo de entretenimiento le consultó a la influencer cómo se encuentra su situación con el centrocampista de la Selección Argentina. «Está en proceso, no hay nada nuevo. Ojalá avanzara más rápido, pero estoy esperando», explicó.

Luego, el reportero le preguntó si su deseo era que avance más rápido, a lo que la modelo determinó que sí: «Obvio, para no seguir con esto», expresó.

«Le pregunté por el tema de las cajas, las cosas que le habían faltado y dijo que mucho de lo que dicen es por el show», le dijo el periodista a Mayán sobre la última charla que tuvo con Mac Allister. «¿Por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no? Para mí es importante lo que para vos es importante. Yo no te voy a juzgar, es tu vida y tus valores. Hasta lo mostré en un video de YouTube, mostré la foto de las cajas que habían y las que me encontré. Literalmente está todo grabado», declaró la creadora de contenidos.

A su vez, el movilero le consultó por qué creía que el deportista había dicho que hacía ésto por show. «No soy una persona que minimiza lo que le pasa ni lo que hace el resto, pero hay gente que sí es así y ¿qué voy a hacer?», contestó la infuencer.

Luego, el reportero le preguntó cuándo creía que iba a tener alguna resolución del caso, a lo que la modelo respondió: «Lamentablemente, no lo puedo saber», sentenció.