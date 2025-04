Maxi López ratificó la denuncia contra Mauro Icardi por presunto maltrato a uno de sus hijos

Una nueva derivación judicial sacude el vínculo ya desgastado entre Maxi López y Mauro Icardi. Esta vez, no se trata de conflictos por régimen de visitas ni de diferencias económicas: el exfutbolista argentino ratificó una denuncia contra Icardi por presunto maltrato físico hacia uno de los hijos que tuvo con Wanda Nara. La acusación, presentada ante la Justicia de San Isidro, se fundó en un testimonio emitido por una institución educativa a la que asiste el menor involucrado.

Este miércoles, al aire de Desayuno Americano (América), el periodista Luis Bremer leyó fragmentos del documento que habría sido presentado por López: “La Asociación de Escuelas Lincoln, establecimiento educativo donde concurre el menor, le informó al progenitor que el mismo sufrió hechos de violencia en el tiempo en que convivió con el denunciado. El denunciado es Mauro Icardi, quien presenta este documento: Maxi López”. En el mismo informe, la escuela consignó que el menor “ha manifestado estar confundido… escucha conversaciones en la casa, las noticias, y sobre todo, le tiene miedo”.

El caso tuvo su origen en una evaluación social interna realizada por el colegio. Según el contenido que leyó Bremer, el niño expresó sentir miedo y preocupación en torno a la figura de su padrastro. “Si bien sabe que es buena persona, ha utilizado para con él en el pasado castigos físicos”, dice el documento que circuló hace unos meses. A continuación, se incluyó una declaración textual del menor: “Él me pegaba en la cabeza como castigo para marcarme su mal comportamiento”. Así fue como el entorno educativo detectó cambios en la actitud del niño y lo derivó a un gabinete psicológico.

En el momento en que se conoció este informe, Wanda contó que también había presentado una denuncia, aunque aclaró que no se trató de una acción conjunta con Maxi López. “Me parece gravísimo, me parece que todo tiene un límite y este es el mío”, dijo por esos días al aire de Intrusos (América). Según afirmó, desconocía la gravedad de la situación hasta que el colegio se la comunicó. “Yo no voy a responder y no voy a negar lo que un menor se anime a decir… ¿cómo no voy a defender a mi hijo?”, agregó. A pesar de que en sus redes sociales venía evitando detalles, en la entrevista televisiva señaló que las circunstancias cambiaron después del último cumpleaños celebrado el 19 de febrero, ocasión en la que aún mantenía comunicación con Icardi.

Por su parte, Icardi también salió a dar su versión de los hechos. En ese caso, el jugador utilizó las redes sociales para publicar capturas de chats con Wanda, en donde se podía leer que ella lo invitaba a ver a uno de los niños por su cumpleaños. “¿No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes?”, escribió el futbolista. Luego sumó: “Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada. Mmm… raro, ¿no?”. En ese mismo descargo, Icardi acusó a Wanda de incumplir decisiones judiciales, cambiar reiteradamente de abogados y modificar la jurisdicción de la causa con intenciones estratégicas. “La misma que quería el divorcio y cuando presenté el divorcio enloqueció publicando chats antiguos para hacer creer otra realidad”, escribió.

El conflicto escaló con la participación de la Justicia, que, según informó el panel de Desayuno Americano, ya había dispuesto pericias psicológicas sobre ambos adultos. Esas evaluaciones, según trascendió en el programa, “no le dieron bien” ni a Wanda ni a Mauro. Además, se mencionó que la conductora debía concurrir al Ministerio Público Tutelar con sus hijas, pero no se presentó alegando compromisos familiares. “Vamos a ver si el jueves va”, comentó al aire uno de los panelistas. En paralelo, se conoció que un juez ordenó a Icardi devolver unas mochilas escolares, lo que fue interpretado por Wanda como una pequeña victoria judicial. Bremer concluyó en tono crítico: “Son microbatallas todos los días que detonan a una familia”.