Profesionales que trabajan en Desarrollo Humano exigen mejoras laborales

Los reclamos en dependencias del Estado provincial siguen saliendo a la luz. En este caso, por parte de los profesionales que se desempeñan en dependencias del Ministerio de Desarrollo Humano, los cuales vienen hace 8 meses solicitando mejoras laborales. En diálogo con Radio 2, la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de APUAP, Andrea Batalla, dio detalles sobre las protestas que le acercaron a la propia ministra, Marta Russo Arriola. “Los profesionales que trabajan en el Ministerio de Desarrollo Humano se encuentran en un estado de preocupación de hace meses. Desde el sindicato venimos con gestiones con la Ministra Russo Arriola en cuanto al trabajo que se desarrolla en el ministerio”. En este sentido, enumeró las áreas en las que se desempeñan los profesionales. “Para que la población conozca, funciona la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, la secretaria de Asistencia Directa, el área de Adultos Mayores, áreas que asisten a personas en situación de vulnerabilidad. Desde APUAP están solicitando mejorar las condiciones laborales y salariales de los profesionales de la repartición. No estamos teniendo respuesta por parte de la ministra”.

Asimismo, dijo que las condiciones laborales no son reconocidas. “Muchas veces los profesionales tienen que poner sus recursos propios a disposición de la repartición para asistir y hacer la tarea. Se suma la atención de la Línea 102 que atiende las 24 hs, donde a los trabajadores no se les reconoce el sistema de guardias activas y pasivas. Tienen una contratación por 30 o 40 hs pero prestan un servicio fines de semanas, feriados y no hay un reconocimiento salarial de ese trabajo”. Según Batalla, el reclamo data de agosto del año pasado, donde le acercaron los reclamos a la ministra Russo Arriola. “Hace 8 meses le llevamos a la ministra cinco puntos específicos que hay que abordar con urgencia, como el pago de las guardias de quienes trabajan en la Línea 102; garantizar las condiciones y recursos laborales; extender el pago de tareas críticas para los trabajadores de desarrollo humano”.

Ante la falta de respuestas, esta semana llevarán adelante medidas de fuerza. “En la última asamblea de la semana pasada, decidimos que este jueves llevaremos adelante medidas de fuerza ante la falta de respuestas. Consiste en asistencia y quite de colaboración y nos reuniremos en senador Pérez al 500 para visibilizar lo que está pasando y pedir que se refuercen y garanticen mejores condiciones de trabajo porque esto repercuten en los servicios para la sociedad jujeña”. Por último, Batalla puntualizó que el cambio de sede también configura un problema para poder asistir a la población. “Se suma la mudanza de la sede de la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia a la calle senador Pérez. Entendemos que es algo apresurado y el lugar no está en condiciones para que la secretaria brinde los servicios que brinda ni para que la población sea atendida, donde van papas y mamas con niños”.