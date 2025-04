Municipales padecen el aumento de colectivos: «No podemos pagar cuatro boletos diarios»

Desde el último viernes comenzó a regir una nueva tarifa de transporte urbano de pasajeros en la capital jujeña. Viajar dentro de San Salvador ahora pasó a valer $ 1.021,49. Teniendo en cuenta a los jujeños que realizan en promedio cuatro viajes por día para asistir a sus trabajos (en horario comercial, de lunes a viernes) el gasto pasó a ser sumamente considerable:

Gasto diario en pasajes: $4.085,40

Gasto semanal: $20.429,80

Gasto mensual: $81.719,20

Los usuarios ya se habían mostrado con bronca e indignación ante este nuevo golpe al bolsillo. El sector estatal también se expresó: “No alcanza”, expresaba la referente de CTA Autónoma, Claudia Navarro. Y no fueron los únicos… Noemí Álvarez, empleada municipal, precisó cómo los afecta este incremento. Remarcó que con sus sueldos es casi imposible afrontar cuatro boletos diarios, por lo que muchos obreros se vuelven caminando a sus casas. Insistió en su pedido a la Municipalidad de San Salvador de otorgar un “boleto obrero” para poder cubrir los gastos, señalando que sus salarios son “de miseria”.

“La situación va de mal en peor por los sueldos de miseria que tenemos con incrementos impuestos por el gobierno provincial también de miseria, el Concejo Deliberante que no ve las noticias y no ve lo que nos imponen a nosotros en paritarias y nos afecta gravemente en los bolsillos de los obreros y municipales. Estamos molestos y no puedo entender como estas autoridades toman estas determinaciones sin ver la realidad de lo que pasa. Yo estoy gastando cuatro boletos diarios, dos a la mañana y dos a la tarde. Mensualmente pongo 55 mil pesos de mi sueldo de 500 mil pesos, si hago cuatro sería el doble solo destinado para el boleto”. Busco alternativas para aminorar esos gastos porque sino no llego a fin de mes con los sueldos de miseria. “Para colmo el servicio es malo, nos levantamos a las 5 de la mañana para tratar de llegar a las 7 de la mañana al trabajo. La municipalidad tendría que estar viendo cómo viajamos, viajamos como animales. Las paradas llenas, de chicos y ancianos, esperando el colectivo. No controlan a los empresarios porque son amigos del poder, esto es tierra de nadie. Las unidades en las condiciones terribles que están. El empresario gana siempre y el obrero pierde siempre y no somos nosotros los municipales, también los trabajadores de salud, de otras áreas que se ven perjudicados con cada aumento y mal servicio. Nosotros pedimos que se saque un boleto obrero, que el municipio se haga cargo, porque ellos exigen y muchos compañeros no pueden solventar cuatro boletos y muchas veces se vuelven caminando y ahora que se viene el invierno la padecen, sobre todo aquellos que vienen de barrios lejanos porque no hay unidades y las demoras son tremendas”. Las condiciones para viajar son indignantes. No se contemplan las necesidades de los trabajadores.