El enojo de Benjamín Vicuña cuando lo consultaron por su vínculo con Wanda Nara: “No es real”

A principios del mes de enero, Mauro Icardi y la China Suárez confirmaron su relación por medio de sus redes sociales con un emotivo posteo. Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré se vieron arrastrados en este escándalo debido a la familia ensamblada que formaron con la actriz, sin embargo, en las últimas horas el chileno se vio involucrado en el Wandagate y se mostró furioso por los rumores que comenzaron.

Un par de días atrás, Ana Rosenfeld, amiga y abogada de Wanda Nara, estuvo en el programa de Viviana Canosa y aseguró que Wanda tiene un vínculo con el actor chileno, más allá del “me gusta” que le dejó en su último posteo: “Está muy bien. Técnicamente que le haya puesto un like, tienen relación Vicuña y Wanda. Hablan y no hablan de ahora, sino que desde hace un tiempo”. Y agregó que las razones del contacto se debe a la intención de saber más acerca de la vida de Suárez y su manejo con los nenes: “Wanda quería conocer un poquito cómo se manejaba la China en cuanto a cuidados”.

Ante estas declaraciones de la abogada Vicuña decidió salir de su costumbre de elegir el silencio y fue tajante. En el estreno de La cena de los tontos, la obra de teatro protagonizada por Laurita Fernández, Martín Bossi y Mike Amigorena, se enfrentó a las cámaras de Desayuno Americano (América TV) y desterró todos los rumores de relación con Nara.

“No, eso es mentira, chicos”, comenzó a decir, pero fue interrumpido por un fanático que le pidió una fotografía. Cuando le consultaron acerca de la interacción en redes sociales con la empresaria, mostró su enojo: “Primero: no es el momento, estamos celebrando. Segundo: están mintiendo y tercero: a Ana la conozco por otra razón, hace muchísimo tiempo“.

“Eso no es real, no instalen algo que no es cierto, es al pedo”, quiso cerrar el tema; sin embargo, los cronistas siguieron con las consultas y al nombrar a sus hijos con Eugenia, razón por la que le habría hablado Nara al chileno, aseguró: “Eso es mentira. Ana me escribió por otras razones, no voy a decir por qué, en otro momento de mi vida y no es el momento”.

El enviado por América quiso que Benjamín teorizara acerca de las razones de la conductora de Bake Off Famosos en instalar este tema y se puso firme: “Chicos, no hablo de estos temas, no me interesa. No sé por qué me meten en esto”. En el piso del programa de Pamela David, Luis Bremer se comunicó con la abogada y la respuesta llegó en tiempo real: “Lo adoro. Lo conozco desde Pampita, ni bien empezó su relación. No hagan lío donde no hay, nada que ver”. Esta nueva actitud del intérprete de hablar, mostrar lo que verdaderamente siente con un tema, es algo fuera de lo común, puesto que en varias ocasiones y en medio de las escandalosas versiones de su relación con Suárez, eligió el silencio o esquivar las cámaras.

El gesto que Benjamín Vicuña tuvo con Wanda Nara luego de la confirmación de la China Suárez y Mauro Icardi

Esta no es la primera vez que aseguran que hay un ida y vuelta entre Vicuña y Nara, sino que un día después de que Icardi y la China confirmaran su relación, el actor de La voz ausente habría llamado a la presentadora. “A las seis de la tarde quien llamó a Wanda fue Benjamín Vicuña. Acá se armó el escándalo. ¿Por qué? Hoy está más del lado de Wanda Nara que de la China Suárez, la madre de sus hijos Magnolia y Amancio”, afirmó Guido Záffora en Intrusos, el ciclo de América.

“Cuando ayer Vicuña llamó a Wanda, prepárense con esto porque de verdad se pone en un lugar en el que estaba consolándola. Le decía a Wanda cosas como ‘Eugenia es así‘, ‘no te preocupes’”, aseveró, sobre la charla. “Estuvieron como media hora hablando”, detalló.