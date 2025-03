El insólito cumpleaños de Momi Giardina: creyó que le habían robado el auto y terminó en un motín en una comisaría

Momi Giardina tuvo un fin de semana de cumpleaños más movido de lo esperado. El día viernes por la tarde, tras una jornada de trabajo y algunos trámites, volvió a su casa, estacionó el auto en la calle, pasó el tiempo y el domingo por la mañana comenzó una divertida odisea que contó al aire de Nadie dice nada el programa del que forma parte en Luzu TV.

Según explicó, siempre deja el vehículo estacionado en la calle, aunque tiene una cochera alquilada por todo un año, prefería evitarla por su incomodidad: “Lo hice mierda, porque es la cochera más incómoda que hay. Prefiero dejarlo en la puerta antes que dejarlo en la cochera”, admitió. Debido a su costumbre de olvidar dónde deja el auto, se grabó un video marcando la ubicación exacta del vehículo. Esta acción, aunque bien intencionada, no evitó lo que vendría después.

Recién el domingo, cuando planeaba utilizarlo para ir a festejar su nuevo año de vida, se dio cuenta de que el auto ya no estaba en el lugar. La reacción inicial fue de alarma. Pensó que lo habían remolcado por alguna infracción: “Ay, la puta madre, me lo llevó la grúa. Qué cagada”, relató, aunque optó por no arruinar el día y continuó con sus planes. Cuando terminó con la celebración se dispuso a buscar su vehículo, razón por la cual fue al depósito de acarreo de las grúas.

Allí le pidieron su nombre y la patente, pero al no figurar en el sistema, le indicaron que se dirigiera al pabellón “a ver si lo encontrás”. En paralelo, ella documentaba la experiencia en sus redes: “Storytime de cuando me robaron el auto”, dijo entre risas en las historias que subió en sus redes sociales, mientras en la pantalla se veía el video que grabó dentro del estacionamiento de la grúa. Finalmente, no lo encontró, por lo que hizo la denuncia policial, que dio inicio a otro capítulo de esta historia.

Momi y su pareja se presentaron en una comisaría de la comuna 14 y se encontraron con una situación más complicada de lo normal: “Cuando llego a la comisaría, chicos, había un motín de 20 presos”, afirmó. El ambiente, lejos de ser propicio para radicar una denuncia, estaba completamente alterado. Según narró, los agentes le explicaron que “están tirando gas pimienta”, y ella, visiblemente afectada, comenzó a toser sin control. Mientras todo esto estaba pasando, ingresó un joven “todo así, timidito” que pretendía denunciar la pérdida de su documento. La respuesta del oficial fue contundente: “Pibe, tómatela, que estamos en un quilombo”.