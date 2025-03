El sindicato de Luz y Fuerza se reunirá con los nuevos dueños

Así lo manifestó el secretario general, Pedro Balizán, quien señaló que prevén interiorizarse no solo de la adquisición sino también del plan de inversiones que traen los ahora propietarios de la empresa.

Según los comunicados oficiales, los hermanos Neuss junto a Rubén Cherñajovsky, Luis Galli y accionistas de Inverlat Investments crearon Edison Energía, un nuevo holding que adquirió importantes activos eléctricos en el país, incluyendo empresas de distribución y transmisión en Tucumán, Jujuy y el Litoral. Prevén invertir 300 millones de dólares en los próximos cinco años a fin de optimizar la eficiencia del servicio eléctrico.

«Uno se entera de esta manera, rara y brusca», manifestó el secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, Pedro Balizán, al hacer mención a esta situación señalando además que iban a mantener reuniones con las nuevas autoridades pero les habían anticipado que no habría a ajuste ni una gran reestructuración, en cuanto al personal. El titular del gremio, quien es además diputado, volvió a hacer mención al tema previo a la sesión de la Legislatura. Comentó que el encuentro con los flamantes responsables del directorio se concretaría mañana jueves y el principal tema a abordar serían las inversiones. Comentó además que el grupo adquirió el 78% de las acciones y que hay un 10% que sigue perteneciendo a los ex trabajadores de la disuelta Dirección de Energía, que por cuestiones judiciales lo administra el Estado provincial.

Reunión con los nuevos dueños

“No teníamos conocimiento del proceso pero una vez hecho, hay que aclarar que es la quinta vez que cambia de dueño la empresa provincial, y en esta ocasión nos toca y es histórico porque es la primera vez que la compra un grupo energético, para nosotros en el gremio nos sirve mucho. Ya tuvimos contacto con el que va a ser el presidente del directorio, hoy nos vamos a comunicar para ver si mañana tenemos reunión y me dio las garantías de que los convenios de colectivos de trabajo se respetan y no hay ningún tipo de ajustes o restructuración a los trabajadores que piensan hacer, y sí quiere que conversemos sobre el plan de inversiones que tienen pensado y que quieren que le demos nuestra opinión”.

Información a los trabajadores de EJESA

“Nosotros tenemos una cercanía profunda con el afiliado así que ellos están al tanto de la situación y el viernes tendremos una reunión de delegados y en 15 días llamaremos a una asamblea general, una vez que tengamos la información completa de la empresa para transmitir con acuerdos y papeles los detalles a los trabajadores”.

Acciones de la empresa

“Tengo entendido que la adquisición de la empresa es de un 78%, el 10% son tenedores los ex trabajadores de la Dirección de Energía y hay una parte que no sé si está definida, no la conozco. El Estado provincial hoy es administrador de ese 10% que tienen que ser los tenedores reales los ex trabajo de Energía que por cuestiones legales y judiciales hoy no son propietarios”.

Plan de inversiones

“Queremos discutir el plan de inversiones porque nosotros creemos y entendemos que la principal inversión es el recurso humano y a nosotros nos interesan los trabajadores, ya venimos planteando la necesidad de reforzar algunos sectores. Después tenemos pensado hablar sobre los cortes de energía que hay, que tienen que ver con las inversiones. Esperamos discutirlo mañana”.

Informes en la Legislatura

“La idea es convocar la semana siguiente a la comisión de obras y tramitar a través de la SUSEPU la claridad de los papeles de este cambio de accionistas”.

Cabe recordar que este pedido de informe sobre la transacción en la Casa de Piedra ha sido solicitado primero por el Frente de Izquierda y luego formalizado también desde el Bloque Justicialista.