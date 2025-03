Charlotte Caniggia cruzó sin filtro a Morena Rial por haberle atribuido un affaire con un famoso abogado

Charlotte Caniggia estalló contra Morena Rial. Fue luego de que la mediática asegurara que la hija de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia tuvo un affaire con Alejandro Cipolla.

Este domingo, Charlotte habilitó una caja de preguntas para que sus seguidores le consultaran lo que quisieran. Una usuaria fue al hueso: “¿Qué pensás de lo que dijo More con el abogado Cipolla?“.

Bastante molesta con los dichos de la hija de Jorge Rial, la hermana de Alex Caniggia sentenció: “Me parece patética. Una demente hablar mal de mí y hablando puras mentiras”.

“Yo estoy en pareja hace 6 años, me parece muy feo que esté inventando cosas. Me parece que ella busca fama y ensuciar a gente siempre. Patética la gorda”, sentenció indignada.

Las declaraciones de Charlotte, llegaron a oídos de Morena que, lejos de retractarse o llamarse a silencio, arremetió en redes sociales. “Charlotte, no te atiendo por ahora porque tengo asuntos más importantes que tu desliz amoroso”, escribió. Y advirtió: “Pero no provoques al diablo que te puede contestar”.

Lo llamativo fue que Charlotte decidió eliminar sus últimas historias, entre ellas aquellas en las que hizo fuertes declaraciones contra Morena.

Por su parte, Cipolla emitió un comunicado en sus redes sociales para advertir que no está dispuesto a contestar preguntas sobre su vida privada. “Ante las diversas consultas por parte de periodistas sobre mi vida sentimental, no voy a responder nada. Por favor, abstenerse de preguntar, solo hablo de mi trabajo”, expresó en sus redes sociales.

Qué había dicho Morena Rial sobre Charlotte Caniggia y Alejandro Cipolla

Morena Rial se propuso empezar a contar intimidades de los famosos en sus redes sociales. Por eso, en las últimas horas reveló un supuesto romance de Charlotte Caniggia.

A través de su perfil de Instagram, la influencer aseguró que la hija de Mariana Nannis tiene un vínculo cercano con una persona conocida en el espectáculo. Esta declaración causó un escándalo y recibió varios mensajes al respecto.

Todo ocurrió cuando a More le preguntaron cómo es su relación con Charlotte. “Maso, no me gusta que utilice como sextoy a Alejandro Cipolla, él está para algo más serio”, dijo la hija de Jorge Rial en el primer posteo que hizo sobre este tema.

Luego, sus palabras generaron una fuerte repercusión entre sus seguidores. Por eso, la influencer escribió: “Charlotte, no trates de hacer bajar mis historias, ni lo mandes a Alejandro. Ahora cuento chismes de la farándula, que lo demuestren”, escribió sobre su abogado y amigo íntimo.

“¿Charlotte salió o sale con tu abogado? No entendí bien”, le preguntaron a Morena. “Si, se dan. Pregunten en hoteles por General Paz”, lanzó la mediática sin filtros.