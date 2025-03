Ratificaron la condena a Juan Darthés en Brasil

La justicia federal de Brasil reconfirmó la culpabilidad de Juan Darthés en el juicio por violación contra Thelma Fardin. El actor fue condenado a 6 años de prisión con régimen semiabierto. La medida contó con el voto favorable de cinco de los seis jueces del Tribunal Regional Federal.

De esta manera, la sentencia quedó sellada tras un recurso presentado por los abogados del actor en el que la Justicia brasileña había aceptado revisar la condena del imputado. La sentencia, dictada en junio de 2024 por el Tribunal Federal de Segunda Instancia de San Pablo, reconoció la violación que tuvo lugar en 2009 durante una gira del programa de televisión Patito feo en Nicaragua, cuando Fardin tenía 16 años y Darthés, 45.

Fardin destacó la relevancia que implica este fallo: “Es muy emocionante que tantos jueces valoren mi palabra, mi testimonio. Nunca me importó pensar en que él fuera tras las rejas, para mi lo importante era que la justicia me escuche, que quedara demostrado que siempre dije la verdad. Valió la pena soportar lo agotador que fue este proceso y la violencia de algunos pequeños sectores. Valió no sólo por mi, sino por el mensaje que significa para tantos”, expresó la actriz.

“Es un día muy movilizante. La Justicia me escuchó, y luego de tanta lucha, reconoce los hechos, eso es innegable y no hay vuelta atrás. Esta decisión es un paso firme en la construcción de una justicia que condena la violencia sexual hacia las infancias y la violencia de género, y, con ello, envía una potente señal para las niñas y mujeres de Latinoamérica. Incluso a muchos varones que se conmovieron con mi historia. Hoy hay esperanzas: hemos dado un gran paso en ese camino para que las víctimas sientan la confianza a la hora de denunciar”, señaló Thelma Fardin desde Brasil.

Durante el proceso, la actriz estuvo acompañada por su abogada en Brasil, Carla Junqueira, y también contó, a la distancia, con el apoyo de su letrado en la Argentina, Martín Arias Duval, que le brindó a LA NACIÓN detalles sobre la situación judicial de Darthés.

Según Arias Duval, si bien la condena a 6 años de prisión para Darthés ya está firme aún no se puede ejecutar. “Mientras los recursos ordinarios ya están agotados, existen recursos extraordinarios a los que la defensa puede apelar y que pueden llevar uno o dos años”. Y agregó: “Según lo que nos dicen los colegas de Brasil, el juicio de recursos extraordinarios es muy estricto y este tipo de sentencias no se revierten. Más allá de que esté o no tras las rejas lo importante es que los hechos ya no se van a poder discutir. Ya no va a haber duda de que Darthés la violó a Thelma”, señaló el abogado.

Sobre la relevancia del caso a nivel regional, el letrado calificó de “emblemática” a toda la contienda judicial. “Hay un cambio de paradigma y de actitud en la Justicia Federal brasileña. Pensemos que era una justicia muy machista y conservadora. Thelma fue con su abogada en Brasil, Carla Junqueira, y eran las dos únicas mujeres de la sala. Darthés allá tiene un ejército de abogados. Un equipo de ocho abogados, todos hombres. Thelma fue a poner el cuerpo como lo hizo a lo largo de todo el proceso. Darthés no fue. Se conectó en remoto”, apuntó Arias Duval.

Arias Duval destacó el rol de Fardin a lo largo del proceso: “Es una mujer que se animó a denunciar después de varios años de ocurrida la violación, le hizo frente a la campaña que se levantó atrás de ella a partir de la denuncia donde la acusaban de buscar fama o trabajo. En general las víctimas no se atreven a denunciar por el dolor y la vergüenza de haber sido víctimas. Sin embargo, ella fue para adelante y marcó un quiebre con un sistema y una cultura de silencio, complicidad y miedo. Le hizo frente a un montón de situaciones de agresión en redes y hasta recibió amenazas en su propio domicilio. Este fallo es un mensaje para las víctimas: para que denuncien. Además, la justicia brasileña adoptó un protocolo de perspectiva de género para tratar el caso. Estamos ante un nuevo paradigma”, señaló el abogado de Fardin en la Argentina.