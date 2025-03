Mica Viciconte se defendió de las críticas por la ausencia de Nicole Neumann en la fiesta de 15 de Allegra

Cuando todo parecía haber encontrado un frágil equilibrio, una nueva tormenta sacudió la relación entre Mica Viciconte y Nicole Neumann. El detonante: la celebración de los 15 años de Allegra Cubero, la hija de Fabián Cubero y la modelo. Un evento que, lejos de unir a la familia, reavivó viejas rencillas y dejó al descubierto las tensiones irreconciliables entre las dos mujeres que orbitan alrededor del exfutbolista.

Allegra, en un intento por evitar conflictos, había trazado una línea clara: su padre organizaría la fiesta y su madre se encargaría del vestido y del posterior viaje. Un acuerdo que parecía garantizar la paz, pero que rápidamente se transformó en un campo de batalla.

En medio de este panorama, Nicole anunció que evitaría su asistencia al cumpleaños de su hija en un intento de respetar la decisión de la adolescente y de no ocasionar rispideces entre los adultos.

Fue entonces que las críticas volvieron y no se hicieron esperar sobre Viciconte, a quien acusaron en redes de ser la responsable de esta grieta familiar. Y con el pasar de las horas, si algo estaba claro es que la exCombate no iba a quedarse callada.

A través de sus historias de Instagram, la panelista aseguró sin filtros. “Es muy fácil ponerme en el papel de la ‘mala’ cuando alguien más toma una decisión”, escribió con tono desafiante. Sin mencionarla directamente, la frase apuntaba a Nicole, al insinuar que la modelo había construido una narrativa mediática para victimizarse.

Pero Viciconte no se detuvo ahí. En un extenso descargo, cuestionó la dureza de las críticas recibidas y lanzó dardos contra quienes, desde las redes y la televisión, la señalan como responsable del conflicto. “Hace siete años que formé una familia ensamblada y muchas de las periodistas que hoy me criticaron no tienen ni idea del 1% de lo que yo viví”, sentenció.

La influencer, pareja de Fabián Cubero con quien tuvo a Luca, dejó entrever su hartazgo por lo que considera un ataque constante: “Me parece totalmente injusto que siempre me ataquen a mí, simplemente porque no soy la madre de… Antes me atacaban porque, según decían, quería ocupar el rol de madre. Después, lo que decía no tenía valor porque no era mamá. Ahora que soy mamá, me critican porque mi hijo no es adolescente… ¡No hay nada que les venga bien!”.

El conflicto entre Viciconte y Neumann es de larga data. Seis años de cruces, indirectas y disputas públicas convirtieron su relación en una de las más mediáticas del mundo del espectáculo argentino. La animosidad entre ambas no cedió ni siquiera con el paso del tiempo y la consolidación de sus respectivas familias.

El final del descargo de Mica no dejó lugar a dudas: “Prefiero ser auténtica, mostrándome igual ante las cámaras que en mi vida cotidiana, porque no voy a fingir quién soy”. Un golpe directo que refuerza la idea de que, en su visión, Nicole muestra una cara en público y otra en la intimidad.

La guerra fría entre Mica y Nicole no da tregua, y este episodio solo parece ser un nuevo capítulo de una historia que, lejos de cerrarse, se sigue escribiendo con cada roce y cada palabra lanzada al viento… o a las redes.

En las últimas horas, en diálogo con Puro Show (El Trece), Nicole comentó: “No sé cómo se enteran de que planificamos la fiesta. El vestido y viaje son mis roles, sí”. Al dejar en claro que el agasajo de la adolescente no se encontraba dentro de sus planes, recalcó: “La fiesta le corresponde al papá, supuestamente. Ella eligió y dijo: ‘Esto con mi mamá y esto con mi papá’”.

Consultada por el rol de Mica, aclaró: “No tengo nada para decir. Te puedo hablar por mí y por mis hijas. Cuando ella quería una fiesta en familia le dije que por supuesto no había ningún problema. Somos todos adultos, es su día, su deseo…”, aseguró la modelo, al dejar en claro que quería dejar de lado las discusiones internas.

“Por ahora, la fiesta la va a hacer el papá, conmigo es el viaje. Allegra tuvo que dividir las cosas y así lo decidió. Dada la situación, ella lo hace con el padre y yo la acompaño a hacer el vestido. Charlamos un poco cómo estaban las cosas y la decisión final es de ella. Yo le dije: ‘Lo que vos desees y puedas hacer más convenientemente, yo te voy a acompañar’”, resaltó Neumann, aunque no pudo evitar expresar su malestar.

“Me pone mal que ella tenga que lidiar con esto a tan corta edad. Pero, bueno, lamentablemente es lo que nos toca y va a tener que aprender a sobrellevar con un montón de cosas, como mamá hay cosas que me duelen por ella”, reflexionó la panelista de Los 8 Escalones (El Trece), dejando en claro sus intenciones de priorizar el bienestar de la menor. Y, al respecto, sumó: “Lamentablemente, hay cosas que yo no puedo hacer o deshacer, es lo que nos toca. A mí me encanta viajar, por lo que voy a acompañarla como mamá y con el diseño de vestido. Ya empezaremos a armar nuestra ruta de viaje”.