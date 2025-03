Maduro pide a Bukele que entregue a los venezolanos deportados de EE.UU.

Maduro hizo esta petición durante un acto público en el cual, en línea con las declaraciones que ha emitido su Gobierno en los últimos días, negó que las personas deportadas sean delincuentes, como sostiene EE.UU.

Frente a simpatizantes, Maduro dijo que pide a los ciudadanos de El Salvador “que le abran el entendimiento” a Bukele para que no respalde la deportación realizada por EE.UU., que calificó de “secuestro”.

“Que Nayib Bukele no sea cómplice de este secuestro, porque nuestros muchachos no cometieron ningún delito en Estados Unidos, ninguno. No los llevaron a ningún juicio, no les dieron derecho a la defensa, derecho al debido proceso, fueron engañados, esposados, montados en un avión, secuestrados y enviados a un campo de concentración en El Salvador”, afirmó.

Momentos antes, Maduro dijo que los venezolanos piden a El Salvador liberar a esos deportados “y que nos los entregue más temprano que tarde”.

CNN contactó a la Presidencia de El Salvador y al Departamento de Estado de EE.UU. para pedir comentarios sobre estas declaraciones y está en espera de respuesta.

Los 238 venezolanos fueron deportados por EE.UU. bajo el argumento de que son parte de la organización delictiva El Tren de Aragua, que recientemente designó terrorista y que considera una amenaza para la seguridad nacional. Ese grupo y 23 salvadoreños también deportados fueron enviados al CECOT como parte de un acuerdo vigente entre EE.UU. y El Salvador.

EE.UU. hasta ahora no ha presentado pruebas de que las personas deportadas pertenezcan a organizaciones delictivas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) aseguró esta semana que llevó a cabo una revisión cuidadosa de los perfiles de las personas en cuestión para verificar que son parte de grupos criminales.

La deportación de los migrantes venezolanos a El Salvador ha generado tensiones entre EE.UU. y Venezuela, así como algunas protestas sociales. El martes, venezolanos se manifestaron en Caracas en contra de la situación. Algunos incluso dijeron haber identificado a familiares suyos en el grupo deportado, rechazaron que sean delincuentes y exigieron su regreso al país.

Hasta ahora, ningún Gobierno ha publicado los nombres de las personas deportadas.