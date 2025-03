Reunión de la Unidad Coordinadora Provincial del Tabaco en Jujuy

En este encuentro clave para el sector tabacalero jujeño, se abordaron las negociaciones en torno al precio del tabaco y la necesidad de generar consensos entre los distintos actores del sector.

En este marco, se confirmó que el próximo viernes 21 de marzo se llevará a cabo la reunión entre los sectores tabacaleros de las provincias de Jujuy y Salta, en la que se definirán aspectos fundamentales para la presente campaña.

“Nos reunimos en la Unidad Coordinadora con la Cámara del Tabaco y la Cooperativa de Tabacaleros, algo que no habíamos logrado hace tiempo, para discutir la posición entre productores e industria de cara a la reunión de precio en Salta”, explicó el ministro Abud.

El funcionario subrayó la importancia de estas mesas de diálogo y articulación, señalando que «la única forma de salir adelante es con unidad y un criterio común. Si hay diferencias, al menos hay que saber claramente qué piensa cada sector para evitar indefiniciones que puedan perjudicar a los productores».

Asimismo, Abud advirtió que la industria aún no ha definido su postura, lo que genera incertidumbre en el sector. «Estamos en un contexto complejo en cuanto al precio del tabaco, pero además enfrentamos un incremento en los costos de producción, lo que impacta directamente en la rentabilidad de los productores», explicó. En este sentido, alertó sobre el fuerte impacto que han tenido las recientes políticas nacionales en la actividad tabacalera, elevando considerablemente los costos de producción. «La eliminación de subsidios a la energía, el incremento en el precio del gas y de otros insumos esenciales han encarecido la producción, afectando la competitividad del sector. Los productores deben afrontar estos aumentos sin contar con medidas que amortigüen el impacto, lo que genera una situación de incertidumbre y riesgo para la campaña», señaló el ministro. Por ello, insistió en la necesidad de alcanzar un punto intermedio que garantice la sustentabilidad del sector tabacalero. “Debemos lograr un equilibrio que permita a los productores sostener su actividad y, al mismo tiempo, mantener la competitividad frente a los compradores», remarcó. Por su parte, César Aprile, representante de la Cooperativa de Tabaco, subrayó la importancia de estas instancias de articulación: «Estamos dialogando y buscando una postura conjunta entre el Gobierno, la Cámara del Tabaco y la Cooperativa, de cara a la definición del precio del 21 de marzo». Aprile destacó que, si bien la Cooperativa no es formadora de precios, su rol comercial es clave para garantizar la compra del tabaco. «Mantenemos conversaciones con nuestros clientes para conocer el precio de venta y trasladamos esa información a la mesa de negociación», explicó. Además, aseguró que la prioridad es “garantizar que se compre la totalidad del tabaco posible, asistir a los productores y cumplir con los pagos en tiempo y forma», de manera que la Cooperativa pueda seguir operando con normalidad. Finalmente, destacó la importancia de mantener estos espacios de diálogo en el futuro. «Hace tiempo no se lograban gestionar estas mesas con todos los actores presentes. Esperamos que continúen realizándose y que podamos brindar soluciones para el beneficio de todos los productores de la provincia», concluyó.