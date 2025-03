ATE Jujuy pide el pase a planta de 3.000 empleados estatales

Desde el año pasado, gremios jujeños vienen pidiendo pase a planta permanente de empleados municipales y estatales. En este 2025, el gobernador Carlos Sadir hizo promesas vinculadas a esto en su discurso de Apertura de Sesiones. El mandatario anunció que trabajadores con cinco años de contrato pasarán a planta permanente: “Avanzamos con la regularización de los empleados públicos reafirmando nuestro compromiso con el fortalecimiento del estado y el reconocimiento a los trabajadores que día a día sostienen el funcionamiento de la provincia”. Carlos Sajama, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Jujuy, hizo mención a esta situación exponiendo que exigirán el cumplimiento de la medida y remarcando que además hay otros afiliados que también están en condiciones de gozar el beneficio y espera que se los incluya.

“Era un pedido que veníamos haciendo desde el sindicato no solo de provincia sino con algunos municipios y vamos a ver ahora el compromiso con las reuniones de secretarios generales de las seccionales para ver avances porque hay compañeros que ya están en condiciones del pase a planta, ojalá que podamos avanzar pero todavía no sabemos nada, no hay lista. Nosotros de ATE hemos pedido que se vea la situación porque la vez pasada hubo compañeros que quedaron afuera”. “En la provincia tenemos más de 3.000 compañeros en condiciones y quedaron afuera del beneficio, pero en los municipios hay muchos más compañeros sobre todo en el interior Palpalá, Perico, La Quiaca donde debemos ver el pase a planta permanente y también la recategorización que es algo que también debemos avanzar. Es un tema de política porque el pase a planta nosotros lo veníamos pidiendo desde el año pasado”, relató.

El gremialista comentó además que hoy miércoles habrá un Pre Congreso con dirigentes nacionales de CTA Autónoma en la provincia: “se van a ver temas de unificación y ajustes nacionales y desde nuestra parte plantear lo que sucede en la provincia”.